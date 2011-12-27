Ирина Сергеева: В обычной жизни человек съедает только десятую часть того, что он может съесть за новогоднюю ночь, видя такой красивый и богатый стол

То, что вкусно, не всегда полезно. И наоборот. Кусок здоровой пищи зачастую просто не лезет в рот. Как же совместить приятное с полезным?

Какую роль в жизни человека играет питание? И для чего мы едим?

Марина Попова, главный внештатный диетолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, врач-диетолог первой квалификационной категории:

Питание играет основополагающую роль в жизни человека, потому что оно обеспечивает его долголетие, его активный образ жизни, его адаптацию к жизни, к стрессам. То есть его здоровье. Здоровье — это основа жизни, а основой здоровья является правильное питание.

В каких элементах нуждается наш организм, чтобы полноценно существовать?

Марина Попова:

Эти элементы можно условно разделить на две основные группы: макроэлементы (белки, жиры, углеводы) и микроэлементы (витамины, минералы, комплексные соединения, органические кислоты). Они создают основную базу для здоровья человека, обеспечивают его правильное существование.

Мы кушаем для того, чтобы жить. А не наоборот. Большая часть полученной с пищей энергией уходит на поддержание жизнедеятельности нашего организма, а на скромных остатках мы работаем, двигаемся, чувствуем, творим. Чтобы все это у нас получалось на пять баллов, питаться нужно рационально.

Ольга Жарская, ассистент кафедры гастроэнтерологии и нутрициологии:

Если обратиться к словарю Ожегова, слово «рациональный» объясняется как разумный, исходящий от разума, целесообразный. Необходим сбалансированный состав белков, жиров и углеводов в нашем рационе питания. Углеводов необходимо потреблять примерно 55–60%, на долю жиров приходится где-то около 20%, на долю белков — около 10% от общего рациона питания.

Марина Попова:

Наиболее полезны, с чего нужно начать, белки, потому что они являются основой человеческого тела. Они бывают животного и растительного происхождения. Их основными источниками обязательно должны быть мясо, рыба, творог, яйцо, молочные продукты. Что касается растительных белков, это бобовые, соя, чечевица. Это все те продукты, которые человек должен постоянно включать в свой рацион.

Однако большую долю в нашем повседневном рационе должны занимать углеводы. Они главные источники энергии для человеческого организма.

Марина Попова:

В питании человека должны быть и сложные углеводы, и простые. Простые — это те, которые очень любит население, но не очень любят доктора, сахар и продукты, его содержащие. Сложные — это те, которые содержатся в крупах, в злаках, в овощах и фруктах.

Несмотря на то, что слово «жиры» с некоторых пор приобрело негативную окраску, без них нам никак нельзя. Жиры участвуют в усвоении витаминов и в производстве клеточных мембран, гормонов, а также улучшают вкус пищи.

Марина Попова:

Жиры тоже являются немаловажным компонентом в питании человека. Они тоже бывают животными и растительными. Продукты, содержащие животные жиры, — это те же продукты, которые содержат и животные белки. То же мясо, рыба. А растительные содержатся в растительном масле, льняном, кукурузном, подсолнечном, оливковом.

Интересно, что сегодня дефицит на пищевом рынке проявляется не пустыми прилавками, а отсутствием у людей знаний о том, какие продукты и как часто нужно употреблять. Что бы мы делали без ученых, которые как всегда поработали за нас, произвели расчеты и сформулировали простые рекомендации к сбалансированному рациону. Итак, знакомьтесь — пирамида питания.

Марина Попова:

Пирамида питания — это определенный набор продуктов и частота их употребления. Если двигаться от основания пирамиды, то в основании пирамиды находятся хлеб, причем хлеб из муки грубого помола, злаковые и крупы.

Чуть в меньшем объеме, чем блюда из зерновых в ежедневный рацион рекомендуется включать горячо любимый в Беларуси картофель. А также другие овощи и фрукты.

Ольга Жарская:

Фруктов и овощей должно быть у нас от 400 до 600 граммов. Овощи могут быть и в отварном, и в тушеном виде. Фрукты, если нет каких-то проблем, при которых есть ограничения в питании, можно употреблять и в сыром виде, можно в запеченном, можно компоты, морсы, кисели из них делать.

Две или три порции в день — такой объем в рационе пирамида питания отводит продуктам животного происхождения, включающим молоко и его производные, мясо, яйца, рыбу.

Ольга Жарская:

Еще один важный момент! Мы мало употребляем рыбы, морепродуктов. В рыбе содержатся ненасыщенные жирные кислоты, которые являются незаменимыми для нашего организма. Сельдь — это широко доступный продукт. Он не является каким-то проблемным в плане приобретения. 80 граммов сельди содержат суточную потребность в незаменимых жирных кислотах.

Употреблять изредка и в ограниченных количествах! Именно так следует относиться к продуктам, расположенным на самой верхушке пирамиды питания.

Ольга Жарская:

На верхушке стоят сладости. Конечно, они делают наше питание более разнообразным, приносят приятный эмоциональный компонент, но их потребление необходимо ограничивать. Это быстрые калории, которые, к сожалению, ничего питательного, нашему организму не несут.

Говоря о правильном питании, нельзя забывать и о самом главном, о том, из чего состоит на 70% сам человек, при отсутствии чего он долго не продержится.

Ольга Жарская:

У людей, в организм которых поступает недостаточное количество воды, возникает в организме стресс, который сродни стрессу от голода. Поэтому люди, которым воды недостаточно, могут постоянно испытывать чувство голода. Эти люди могут жаловаться на отеки не из-за проблем с выделением воды, а потому, что эта вода откладывается про запас.

Марина Попова:

Есть общие рекомендации: порядка 1,5–2,5 литров. Если арифметически, то порядка 30-50 миллилитров на килограмм веса человека. Но нужно учитывать, прежде всего, образ жизни человека, степень его физической активности, состояние здоровья. Поэтому для кого-то достаточно полутора литров, а для кого-то — двух с половиной и трех.

Почему так важно говорить об объеме пищи?

Марина Попова:

Все зависит от обменных процессов. Объем пищи определяется. Основные приемы пищи — это завтрак, обед и ужин. Можно образно сравнить, что еда должна помещаться в человеческих ладонях, то есть с горстью. Переедание нарушает процесс пищеварения, то есть пища дольше, чем ей положено, находится в желудке. Начинаются не процессы переваривания, а уже процессы брожения в желудке. С этим связан и дискомфорт после еды: чувство тяжести, изжога.

Чтобы наше питание можно было назвать здоровым, недостаточно просто есть правильные продукты. Важно, чтобы количество употребленной пищи соответствовало расходу полученной из нее энергии.

Ольга Жарская:

В наши энергопотребности входит основной обмен (те минимальные потребности, которые нужны для функционирования организма, то есть в состоянии как эмоционального, так и физического покоя, через 16 часов после еды) и энергия для физической активности.

Доказано, что физическая активность сокращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, снижает кровяное давление и нормализует уровень холестерина.

Мы все разные. Разная комплекция, разные объемы, разного пола и возраста. Для каждого из индивидуумов существуют свои физиологические потребности.

Марина Попова:

Они есть, конечно. Отличие в пропорции основных элементов, о которых мы уже говорили. Если взять человека, который занимается умственным трудом, работает за компьютером, то количество белка для него может быть порядка одного грамма на килограмм. Если взять человека, который занят тяжелым физическим трудом, то для него этого количества будет мало, необходимо до полутора граммов белка на килограмм. Он должен ежедневно включать в свой рацион порядка двухсот граммов мяса — это минимум, который должен присутствовать.

Ольга Жарская:

Существует такое понятие как группы интенсивности труда. К первой группе относятся люди преимущественно умственного труда. У них наиболее низкий коэффициент физической активности (1.4). Всего групп интенсивности труда пять. У пятой группы коэффициент физической активности 2,5. Им требуется больше энергии — калораж принятой пищи должен быть выше.

Понять, сколько энергии мы потребляем с пищей, поможет расчет калорийности. На упаковке любого продукта есть информация об энергетической ценности. Что же касается оценки энерготрат, то здесь главным показателем остается наш вес.

О диете не говорил разве что ленивый. Что такое диета? Какие виды диет бывают? На что они нацелены? И вообще, полезна ли эта диета?

Марина Попова:

Начнем, пожалуй, с последнего вопроса о пользе диеты. Если она подобрана правильно, с учетом состояния здоровья человека, то она, конечно, принесет пользу. Диета подразумевает питание, которое конкретно подобрано для определенного человека, которое соответствует его состоянию здоровья.

В умах обывателей слово «диета» ассоциируется со способом похудеть. Но, когда нужно похудеть не на 2–3 килограмма, а на 2–3 десятка кило, речь идет о гораздо более серьезной ситуации, требующей медицинского вмешательства.

Ольга Жарская:

Диет множество. Есть наиболее популярные концепции питания, есть менее, но они все равно существуют. Шоколадные, банановые и так далее. Если вас интересует мое личное мнение, то я отрицательно отношусь к таким диетам.

Если же рассматривать популярные сегодня диеты не как способ похудеть, а как возможность перейти на новый постоянный тип питания, то самой близкой к реальным принципам здорового рациона окажется так называемая средиземноморская диета.

Марина Попова:

По своим основным компонентам и по их распределению она практически соответствует пирамиде питания. То есть это потребление продуктов, содержащих клетчатку (хлеб из муки грубого помола, овощи, фрукты), употребление рыбы и мяса, употребление молочных продуктов и минимальное количество сладостей и жиров.

Пища — это строитель организма и источник жизни. Только благодаря этому топливу и работает механизм под названием Человек. Но, как известно, если залить в бак автомобиля топливо ненадлежащего качества, далеко на машине не уедешь.

Марина Попова:

Когда приходите в магазин, нужно очень внимательно читать информацию на упаковке, особенно сроки, в течение которых продукт может храниться. Чем больше срок хранения, тем больше туда будет добавлено стабилизаторов, консервантов, загустителей, то есть этот продукт содержит меньшее количество полезных и питательных веществ. То же самое касается и мясных изделий, и колбасных. Если люди включают в свой рацион колбасные изделия, то сорт немаловажен и оболочка. В натуральной оболочке продукт имеет меньший срок, и процентное содержание мяса в нем больше, чем в тех, которые имеют срок хранения больше одного месяца.

После сохранения продуктов питания в свежести дело за малым. Остается лишь их приготовить с пользой для здоровья.

Марина Попова:

Лучше всего готовить на пару и на гриле, то есть это способы, которые позволяют сохранить максимум питательных веществ. Потом идут запекание, тушение, отваривание. Пресловутый шашлык и обжаривание, может быть, и самое вкусный, но далеко не самый полезный способ приготовления.

Но даже здорово приготовленную пищу нужно еще правильно употребить. Здесь есть один важный для каждого из нас момент — режим питания.

Ольга Жарская:

Оптимальным вариантом является четырех- или пятиразовое питание. Это завтрак, обед и ужин, еще один прием пищи между завтраком и обедом и перекус между обедом и ужином. Последний прием пищи должен быть где-то за часа два до сна.

Марина Попова:

Понятно, что не всегда удается позавтракать, пообедать и поужинать с точностью до нескольких минут. Получасовые отклонения еще допустимы, но все-таки надо постараться, чтобы приемы пищи были в одно и то же время, потому что от них зависят все обменные процессы в организме. Чем меньше приемов пищи в течение дня, тем больше интервалы между ними. Организм в такой ситуации не очень хорошо себя чувствует, замедляются обменные процессы, процессы накопления преобладают над процессами распада, то есть любая еда будет откладываться про запас.

Как Вы можете оценить среднестатистический праздничный стол? Что, как правило, на нем присутствует, в каком количестве?

Марина Попова:

В праздники редко увидишь свободное место на столе из-за блюд на нем. Из всего обилия салатов, которые готовятся, оптимальный вариант, если это не будут многокомпонентные салаты. Не надо смешивать в одном салате пять, семь, десять ингредиентов. Лучше приготовить пять видов салатов, но двух- или трехкомпонентные.

Да, уж когда мы менее всего вспоминаем о принципах здорового питания, так это во время праздников.

Ирина Сергеева, заведующая отделением гастроэнтерологии 1-й городской клинической больницы:

Человек ждет этих красивых праздников — Рождества и Нового года. Раз он ждет праздника, значит, он к нему готовится. Он «метет» в магазине все подряд. Не глядя на сроки годности. Потому что хочется, уже деньги отложены, хочется доставить и себе радость, и своим близким. Но потом могут быть, если говорить о заболеваниях, пищевые отравления.

Традиционно из года в год праздничные столы праздничные столы в наших семьях ломятся от обилия вкуснейших, но далеко не здоровых блюд. Мы с удовольствием и без меры их вкушаем, а потом страдаем от неприятных последствий таких застолий.

Ирина Сергеева:

Переедание связано не только с большими объемами. Это совершенно разная пища, это пища жирная, потому что у нас традиционно используется жареное, копченое, используется майонез во всех салатах. Плюс есть еще такой момент, что веселье продолжается всю ночь, и всю ночь эти продукты стоят на столе. И в обычной жизни человек съедает только десятую часть того, что он может съесть за новогоднюю ночь, видя такой красивый и богатый стол.

Ольга Жарская:

Вред, в первую очередь, в том, что у нас получается праздник желудка. Большое разнообразие продуктов, продуктов калорийных. Так, например, одна порция салата «Оливье», причем небольшая порция, содержит от двухсот до четырехсот килокалорий. Гусь, фаршированный, — стандартная порция, где-то 150 граммов, — может содержать около шестисот килокалорий. Если в среднем калораж здоровой молодой женщины должен быть около 1900 и до 2200 килокалорий в сутки, может так сложиться, что уже на одной тарелке окажется суточный калораж.

Есть и еще одно врачебное замечание в отношении хозяев новогодних столов. Старайтесь не наготавливать много салатов. Это чревато не только перееданиями, но и отравлениями из-за длительного хранения.

Ирина Сергеева:

И это продолжается не один день. И первого января есть, что кушать, и второго января есть, что кушать. И вот, продолжение следует. И результат закономерен. Человек оказывается в том или ином стационарном отделении. Не хотелось бы этого. И людям хочу пожелать, чтобы получили от праздников только удовольствие.

Выходит, что именно в праздничные дни, чтобы ничем их не омрачить, мы должны рационально подходить к вопросам приготовления и употребления пищи.

Марина Попова:

Можно попробовать каждое блюдо, конечно. Речь идет о порции съеденного. Можно съесть столовую ложку салата, можно съесть половину салатницы. Лучше отдавать предпочтение овощам, фруктам, запеченному мясу или рыбе. Подойдет для стола мясо или рыба в виде заливного, когда практически полностью сохранены питательные вещества. Получается полезный и питательный продукт. И, конечно, разумное количество алкоголя. Стоит помнить о том, что он провоцирует аппетит. И все-таки это алкоголь, поэтому даже самый хороший праздник, если переусердствовать с алкоголем, может быть испорчен. Поэтому умеренности, разумности и хорошего настроения за праздничным столом.