Ирина Абельская: Это уникальное учреждение являет сегодня собой микромодель всей системы здравоохранения Беларуси

Высокие технологии в лечении доступны не только ВИП-пациентам, но всем гражданам.
Атеросклероз – это постоянные боли в ногах. С помощью новейших технологий ведется диагностика. Кровоснабжение в конечностях восстанавливается с помощью стенда - приспособления, похожего на сетчатую трубку. Его внедряют в место сужения артерии.
Сергей Сивак, врач, рентгенэндоваскулярный хирург ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь:
Это уже отработанная нами технология. И последние два года мы её используем очень широко.
Ещё со времен Советского союза клиника оснащалась самым передовым оборудованием. Ведь здесь лечились представители высшего эшелона власти и выдающиеся граждане Беларуси. Вероятно, и это тоже стало импульсом для концентрации здесь лучших медицинских умов Беларуси.
Валентина Казаева, старшая сестра реанимации ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь:
Если раньше пациенту необходимо было делать полосную операцию, он мог двое суток выходить из состояния. Сейчас делаются лапароскопичекие операции. Утром сделали операцию – вечером пациент может с нашей помощью ходить.
Ирина Абельская, главный врач ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь:
Мы одними из первых внедрили интервенционные технологии в кардиологии в Республике Беларусь, очень много у нас наработок в лучевой диагностике, в изучении и реализации программ компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Это уникальное учреждение являет собой микромодель всей системы здравоохранения, где воедино сплетены разные виды помощи.
Федор Повный, протоиерей, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Если говорить в целом об уровне медицины, то дай Бог, чтобы в каждой республике бывшего Советского Союза была медицина с теми подходами и заботой, какие есть в нашей стране.
Сегодня во Дворце Республики лучшим из лучших специалистов клиники вручены награды и подарки, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.