Ирина Абельская: Это уникальное учреждение являет сегодня собой микромодель всей системы здравоохранения Беларуси

Из маленькой больницы клиника ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь выросла в многопрофильный центр. Прием сегодня идёт по 30 специальностям. Привлекается более 70 специалистов высшей квалификации. И уникальный опыт тиражируется потом и в других медучреждениях страны.

Высокие технологии в лечении доступны не только ВИП-пациентам, но всем гражданам.

Атеросклероз – это постоянные боли в ногах. С помощью новейших технологий ведется диагностика. Кровоснабжение в конечностях восстанавливается с помощью стенда - приспособления, похожего на сетчатую трубку. Его внедряют в место сужения артерии.

Сергей Сивак, врач, рентгенэндоваскулярный хирург ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь:

Это уже отработанная нами технология. И последние два года мы её используем очень широко.

Ещё со времен Советского союза клиника оснащалась самым передовым оборудованием. Ведь здесь лечились представители высшего эшелона власти и выдающиеся граждане Беларуси. Вероятно, и это тоже стало импульсом для концентрации здесь лучших медицинских умов Беларуси.

Валентина Казаева, старшая сестра реанимации ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь:

Если раньше пациенту необходимо было делать полосную операцию, он мог двое суток выходить из состояния. Сейчас делаются лапароскопичекие операции. Утром сделали операцию – вечером пациент может с нашей помощью ходить.



Ирина Абельская, главный врач ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь:

Мы одними из первых внедрили интервенционные технологии в кардиологии в Республике Беларусь, очень много у нас наработок в лучевой диагностике, в изучении и реализации программ компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Это уникальное учреждение являет собой микромодель всей системы здравоохранения, где воедино сплетены разные виды помощи.

Федор Повный, протоиерей, настоятель Всехсвятского прихода Минска:

Если говорить в целом об уровне медицины, то дай Бог, чтобы в каждой республике бывшего Советского Союза была медицина с теми подходами и заботой, какие есть в нашей стране.

Сегодня во Дворце Республики лучшим из лучших специалистов клиники вручены награды и подарки, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.