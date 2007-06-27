Инновации в медицину

Специальный столик для пеленания "Малыш" скорее не разработали, а усовершенствовали молодые белорусские ученые научного технопарка БНТУ "Метолит".

Теперь ни врачам, ни мамам не придется волноваться, что младенец замерзнет. Благодаря инфракрасной лампе на поверхности стола поддерживается температура 35 градусов, при этом соблюдены все нормы техники безопасности. Стоит отметить, что изобретение "Малыш" уже пользуется большим спросом.

Кроме этого ученые внедрили ряд разработок в легкую промышленность. Усовершенствовали гладильные доски. Практики говорят, что это как минимум в два раза повышает производительность труда. При этом стоит оборудование дешевле импортных аналогов.