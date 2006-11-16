Информация - залог биобезопасности

Парламентарии бьют тревогу. Закон об указании на этикетках содержания генномодифицированных продуктов не соблюдается.

Наличие трансгенов все чаще не указывается при маркировке товаров. В этом году Госстандарт Беларуси проверил более 2000 образцов продуктов. 130 оказались с модифицированными элементами.

Почти каждый день мы заходим в магазин, чтобы затовариться продуктами. У покупателей уже вошло в моду всматриваться в этикетки. Чтобы узнать дату изготовления или срок хранения, реже - количество калорий, жиров, белков и углеводов. Обращать внимание на наличие трансгенов как-то не привыкли.



Для специальной комиссии Минского общества потребителей рейды в поисках генов стали делом привычным. Под особым прицелом - товары с содержанием сои и кукурузы.

По наблюдениям специалистов только 5% столичных магазинов могут предоставить протоколы испытаний на наличие модифицированных элементов. Меньше, чем в половине этих торговых точек протоколы будут соответствовать номеру партии товара. Зачастую задача найти истоки продукта становится теоремой Ферма.

Детское питание - отдельная тема. Генномодифицированные составляющие в нем запрещены. Однако у нас на наличие ГМО проверяют лишь продукты с кукурузой и соей. Проверка всех продуктов питания может автоматически повлечь увеличение их стоимости на четверть.

Ученые еще не пришли к однозначному выводу - вредны, а может и вовсе полезны, модифицированные продукты. Так что простому потребителю пока отношения с продавцом лучше строить по принципу "доверяй, но проверяй". Парламентарии же одобрили в первом чтении проект закона, где предлагается наказывать нарушителей в этой непростой генной сфере.