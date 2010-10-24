И. Карабан, главный эпидемиолог Минздрава РБ: Больной гриппом человек способен заразить 2,5-3 тысячи людей

Как подготовиться к эпидемии гриппа, способы профилактики и лечения: в гостях у программы «Неделя» Инна Карабан — главный эпидемиолог Минздрава Республики Беларусь.

Почему мы Вас пригласили именно сейчас, я думаю, понятно: на прошедшей неделе, по крайней мере, по сообщениям информагентств, зарегистрирован первый случай гриппа. Это действительно так?

Во-первых, я сразу скажу, что грипп регистрируется круглогодично. Говорить о том, что это первый случай, некорректно. Просто летом — меньшее количество заболеваний, и диагноз ставится по клиническим симптомам. Потом наступает сезон подъёма заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, в который регистрируется и грипп, и другие острые респираторные инфекции.

Значит, опять кто-то что-то придумал?

По лабораторно подтвержденным случаям, за прошедшую неделю у нас вирусов гриппа выделено не было. Клинические случаи регистрируются, видимо, в Минске был клинический случай, о котором знают только те врачи, которые ставили диагноз. Но он не подтвержден лабораторно.

Во всяком случае, ещё свежи в памяти события конца прошлого года, когда наступила массовая истерия: все начали скупать марлевые повязки, оксолиновую мазь, лекарства, которые у многих явно остались впрок. По окончании этого многие СМИ говорили о том, что Минздрав к этой ситуации оказался не готов. Как Вы можете это прокомментировать спустя год? К эпидемии этого сезона Минздрав готов?

В прошлом году, с первого дня, когда Всемирная организация здравоохранения объявила о выявлении первого случая нового пандемического вируса гриппа, Минздрав начал проводить профилактическую работу, как и положено во все предэпидемические сезоны. Это проводится всегда. Говорить о том, что кто-то когда-то был не готов – неправильно. Лекарственных препаратов был двух-трехмесячный запас, но за два дня, благодаря тем, кто ажиотировал эту ситуацию, он был раскуплен. Когда в предыдущие сезоны этого хватало, а тут за два дня был раскуплен трехмесячный запас, когда были такие очереди в аптеках — но ситуация к этому не располагала.

Мы с апреля предупреждали, что грипп этот будет, и он коснётся и Республики Беларусь — это вирусная инфекция, которая передаётся воздушно-капельным путём. Для гриппа поставить границы невозможно. Говорилось о том, что во всём мире чаще всего этот гриппе переносится легко, люди вылечивались и не обращаясь к врачам. Да, были и тяжёлые случаи, но они регистрируются и в обычные сезонные подъёмы заболевания. Но это не столько грипп, сколько осложнения после заболевания.

Если ситуация стандартна и такое бывает всегда, почему же год назад это стало новостью №1?

Это был новый вирус, ВОЗ объявила о пандемии гриппа. Учитывая то, что последняя пандемия гриппа была в 70-х, люди, естественно, об этом не помнят, многие не знают, где-то информация преподносилась неправильно — люди испугались.

Чего нам ожидать в этом году? Запасаться чесноком или арпетолом, оксолиновой мазью или чаще мыть руки?

Эпидемиологи всегда ориентируются на то, что пик эпидемии приходится на конец января — февраль, может быть, конец декабря — январь. В этом году мы ожидаем этой же ситуации, ни один из вариантов исключать нельзя, поскольку вирус гриппа непредсказуем.

Вирус гриппа жизнеспособен в течение суток на поверхности вокруг человека — когда он кашляет, чихает. Один больной человек способен заразить, по оценочным данным, 2500-3000 людей. Маска — не панацея, и маску должен носить больной человек, а не здоровый. Мы видели, как в прошлом году здоровые люди носили маски. Ладно в транспорте, но когда он просто идёт по улице…

Психологически спокойнее.

Я не думаю, что это должно быть психологически спокойнее, потому что на открытом воздухе — воздух влажный, свежий — вирусом гриппа заразиться невозможно. Поэтому носить маску на улице не нужно. Её можно надевать при входе в транспорт, в помещение, где могут быть больные люди.

Ешё один вопрос, в некоторой степени спорный — прививки. Принято говорить, что прививка — это здорово. Но, когда начинаешь изучать мнение тех же врачей, достаточно высокого уровня учёных — многие имеют своё личное мнение на этот счёт.

Сколько я работаю эпидемиологом, я каждый год прививаюсь против гриппа и никогда им не болела. Может быть, в лёгкой форме, но высокой температуры и всех симптомов гриппа у меня не было. Если люди будут спокойны, если они будут знать правила профилактики гриппа, если не будут торопиться в аптеку за лекарствами — не все лекарства помогают из тех, что покупают обычно — будем надеяться, что в этом сезоне такого ажиотажа не будет. Пандемический вирус укореняется, пандемия закончилась, он включён в вакцину. Бояться вакцинироваться не стоит.

Беседовал Игорь Позняк, «Столичное телевидение».