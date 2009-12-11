Хроническая почечная недостаточность: диагностика, лечение и профилактика

Что является причиной ХПН у детей? Как ее предотвратить? Или, если это не удалось сделать, научиться с ней жить.

ХРОНИЧЕСКАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Когда мы говорим о развитии почечной недостаточности у взрослых, на первое место среди причин становятся такие болезни, как сахарный диабет II типа или артериальная гипертензия. Но, к сожалению, плохо выполнять свою функцию почки могут и у детей.

Наталья Тур, заведующая нефрологическим отделением Республиканского центра нефрологии и почечной заместительной терапией, главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Мингорисполкома по детской нефрологии:

Хроническая почечная недостаточность – это необратимое состояние, при котором почки утрачивают способность выполнять свои жизненно важные функции. Каждый год у нас в центре мы выявляем от 3 до 6 детей в терминальной стадии хронической почечной недостаточности.

Заболевания почек у детей могут быть наследственными, передающимися из поколения в поколение, но встречаются они намного реже, чем врожденные аномалии мочевыделительной системы, связанные с патологиями беременности.

Виталий Дубров, заведующий нефрологическим отделением:

Если говорить о хронической почечной недостаточности , то около 60% всех случаев находим у детей. К этому приводят такие аномалии, как уретрогидронефроз, гидронефроз, естественно, в том случае, если эти аномалии двухсторонние. Очень многое зависит от того, как рано выявили заболевание. Сегодня практически 100% серьезных аномалий выявляется еще до родов или в ранний послеродовый период.

Наталья Ляпко, врач УЗ-диагностики:

Начиная с семнадцатой-восемнадцатой недели беременности можно уже диагностировать врожденные аномалии.

Раннее выявление врожденных пороков развития мочевыделительной системы позволяет вовремя оказать необходимую помощь. Если аномалия угрожает жизни и здоровью маленького пациента, он тут же попадает под пристальное наблюдение врача-нефролога. В то же время существуют и такие пороки, которые требуют хирургической коррекции.

Виталий Дубров:

Выполняются операции пластические, реконструктивные, которые позволяют остановить дальнейшее прогрессирование заболевания почек и отсрочить или избежать наступления почечной недостаточности.

Операцию на мочевом пузыре, как правило, не проводят детям до полугода, но если состояние ребенка не терпит промедления, на операционный стол малыш может попасть сразу из роддома. Менее тяжелые аномалии, не требующие хирургического лечения, дают ребенку возможность жить долго и счастливо, но в почке с врожденным пороком очень легко развиваются инфекции, приводящие к утрате функции органа, а затем и к хронической почечной недостаточности.

Наталья Тур:

Необходимо проводить профилактику инфекций, необходимо корректировать артериальную гипертензию, обеспечить такому ребенку правильный режим, нужны определенные диетические рекомендации. Ребенок ни в коем случае не должен есть копченую колбасу, чипсы, фастфуд, в его питании должна быть ограничена соль, маринады. Такой ребенок должен получать достаточное количество питья. И питье это должно быть не концентрированным, это должна быть чистая профильтрованная вода.

ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Если 60-80% всех случаев хронической почечной недостаточности возникает из-за врожденных аномалий, то в остальных случаях причиной являются воспалительные заболевания почек, большинство из которых гломерулопатии. Этот термин включает в себя большую группу состояний, каждая из которых несет свою угрозу в развитии недостаточности. Если одни чаще всего благополучно заканчиваются выздоровлением, то другие способны очень быстро выводить почки из строя.

Наталья Тур:

Как правило, причиной развития гломерулонефрита являются различные инфекции. Это может быть ангина стрептококковая, стрептодермия, вирусная инфекция, поэтому очень большое значение в детской практике имеет правильное лечение инфекционных заболеваний, обязательный контроль анализов после перенесенной ребенком инфекции. В тех ситуациях, когда диагностирован тяжелый гломерулонефрит, важно, чтобы родители очень серьезно отнеслись к проводимой терапии. При отсутствии правильной своевременной терапии некоторые формы нефритов в течение 5 лет дают стопроцентный выход на терминальную стадию хронической почечной недостаточности.

После перенесенного вирусного или бактериального заболевания инфекционные антигены могут фиксироваться в почечных тканях ребенка, вызывая там тяжелые воспаления. Рано или поздно такое состояние неизбежно отразится на общем самочувствии малыша.

Алина Дударевич, врач-нефролог:

Если это гемотурическая форма, то спустя 2-3 недели после перенесенного вирусного заболевания у ребенка появляется бледность на лице, снижается аппетит и появляется красная моча. Дети с нефротической формой после перенесенного вирусного заболевания реже мочатся, начинают у них начинают отекать веки, лицо, конечности.

Немногие мамы знают, что почечное заболевание может скрываться за периодически возникающими болями в животе, беспричинными подъемами температуры без проявлений простуды. Также с воспалением или аномалией в мочевыделительной системе нефрологи связывают повышение артериального давления или, например, задержку в развитии.

Алина Дударевич:

Если ребенок стал сонливым, менее активным, у него потемнела моча, нужно обязательно обратиться к участковому врачу.

Оценив все имеющиеся у ребенка симптомы, педиатр непременно назначит общий анализ мочи.

Елена Кильчевская, заведующая клинико-диагностической лабораторией:

Если мы видим, в первую очередь, увеличение лейкоцитов и эритроцитов, это значит, что где-то идет воспалительный процесс. Тогда мы проводим общий анализ крови, который нам покажет, насколько воспалительный процесс ярко выражен в организме, и, конечно, мы проводим биохимическое исследование крови.

Для уточнения состояния мочевыделительной системы ребенку будет назначено ультразвуковое исследование.

Наталья Ляпко:

Первым этапом назначают сдачу анализов и, естественно, сразу УЗИ, потому что это первые два момента в любой диагностике любого заболевания органов мочевыделительной системы. И сразу же можно выявить ряд патологий.

Дмитрий Васильев, заведующий отделением радионуклидной диагностики:

В первую очередь мы делаем анализ мочи, затем ультразвуковое и рентгенологическое исследования.

О том, как работают почки, врачи судят по накоплению и выведению ими специального краткоживущего изотопа, который вводится пациенту на гаммокамере.

Среди всех воспалительных заболеваний почек чаще всего к развитию диагноза хронической почечной недостаточности приводят гломерулонефриты, естественно, не все, ведь некоторые из них при ответственном подходе к лечению довольно успешно лечатся.

Наталья Тур:

Какие мы чаще всего видим проблемы в плане терапии? Проблемы, которые касаются родителей. Например, такая распространенная у детей патология, как нефротический синдром. Это заболевание иммунное, очень тяжелое, и во всем мире это заболевание лечится кортикостероидами. Для детей используются довольно большие дозы – 2 мг на килограмм в сутки. Терапия проводится не менее шести месяцев. Иногда не удается убедить родителей в значении этой терапии. Они самостоятельно прекращают лечение, и это приводит, к сожалению, к необратимым изменениям почечной ткани, и потом усилия нефрологов не могут привести к развитию полной ремиссии.

Из всех случаев острых гломерулонефритов 60% успешно излечиваются, оставшиеся 40% переходят в хроническую форму, и чем чаще гломерулонефрит обостряется, тем выше риск его перехода в хроническую почечную недостаточность.

Алина Дударевич:

Гломерулонефриты чаще всего вторичные – на фоне системных заболеваний соединительной ткани, на фоне системной красной волчанки, на фоне ревматоидного артрита. Эти заболевания чаще приводят к развитию хронической почечной недостаточности.

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Этот диагноз означает, что почки больше не справляются со своими функциями, не очищают организм от шлаков и токсинов, не поддерживают баланс химических веществ в организме, не вырабатывают гормоны, позволяющие поддерживать кровяное давление.

Наталья Тур:

Лечение хронической почечной недостаточности у детей включает в себя консервативное лечение до начала диализа и лечение уже на диализной стадии. Консервативная терапия направлена на какие-то рекомендации по диете, считается, что избыток белка вызывает прогрессирование почечной недостаточности. Как правило, диета у детей с почечной недостаточностью должна в себя включать ограничение продуктов, содержащих большое количество калия, это, прежде всего, свежие фрукты и фосфора, рыба и молочные продукты. Это диета, которая должна включать достаточное количество кальция . Обязательное ограничение соли. Избыток соли приводит к задержке жидкости, приводит к формированию артериальной гипертензии.

Если, несмотря на все усилия врачей, родителей и самих маленьких пациентов, развивается терминальная стадия хронической почечной недостаточности, без заместительной почечной терапии здесь уже не обойтись.

Ирина Романчук, заведующая отделением гемодиализа:

При терминальной почечной недостаточности накапливается очень много уремических токсинов, которые делают жизнь пациента невозможной, поэтому есть необходимость подключения к аппарату «искусственная почка» и искусственного удаления этих токсинов из крови.

Процедура гемодиализа длится от четырех до пяти часов. В среднем ребенку бывает достаточно трех таких очищений в неделю. Однако, есть среди маленьких пациентов центра и такие, которым приходится приезжать сюда ежедневно. Некоторые дети просто живут здесь. Если при проведении гемодиализа очищение крови от шлаков осуществляет аппарат, при перитониальном диализе используются возможности самого организма.

Ирина Романчук:

В качестве диализирующей мембраны при перитониальном диализе используется собственная брюшина, через которую также происходит диффузия токсинов, содержащихся в крови, в жидкость, которая заливается в брюшную полость. Для этого в брюшную полость вставляется трубочка, которая называется перитониальный катетер, потом производится смена этой жидкости. Жидкость, насыщенная токсинами, сливается и заливается свежая диализная жидкость.

Необходимость посещать гемодиализный центр несколько раз в неделю, привязанность к аппарату, потребность по несколько раз в день проводить перитониальный диализ, все это, конечно, не может не отражаться на качестве жизни этих маленьких пациентов. Зато все это помогает им жить. И, что самое главное, чувствовать себя при этом здоровыми.

За последнее время в республиканском центре нефрологии и заместительной почечной терапии проведено шесть трансплантаций детям-подросткам. И это только начало. Сегодня развитие диализных технологий дает шанс на жизнь даже самым маленьким пациентам, которые раньше были обречены. И пусть хроническая почечная недостаточность - состояние необратимое, врачи готовы сделать все возможное, чтобы такие дети ощущали себя здоровыми.

ПРОФИЛАКТИКА ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Наталья Тур:

Профилактика почечных заболеваний - это своевременное лечение всех возможных инфекционных, вирусных заболеваний, своевременный контроль анализов, внимание родителей к таким симптомам, как боли в животе, подъемы температуры без каких-то катаральных явлений, частота мочеиспусканий, недержание мочи, проблемы с физическим развитием детей или с высоким артериальным давлением.