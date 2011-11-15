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Хоспис для взрослых открылся на базе 11-й городской клинической больницы

15 ноября 2011 18:01
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Новости Беларуси, Минск. Медики и психологи будут заботиться о здоровье пациентов в специальном отделении паллиативной помощи.

Одновременно в дневном стационаре смогут бесплатно обслуживаться 30 онкобольных из Московского, Октябрьского, Фрунзенского и Центрального районов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Исаев, заместитель главного врача 11-й городской клинической больницы:
При нашем отделении будет открыта выездная служба, в которой будут работать врачи и средний медицинский персонал. Мы сможем сотрудничать сообща с медицинскими учреждениями и решать, как обслуживать этих пациентов: на дому или госпитализировать в стационар.

# Здоровье

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