Хоспис для взрослых открылся на базе 11-й городской клинической больницы

Новости Беларуси, Минск. Медики и психологи будут заботиться о здоровье пациентов в специальном отделении паллиативной помощи.

Одновременно в дневном стационаре смогут бесплатно обслуживаться 30 онкобольных из Московского, Октябрьского, Фрунзенского и Центрального районов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Исаев, заместитель главного врача 11-й городской клинической больницы:

При нашем отделении будет открыта выездная служба, в которой будут работать врачи и средний медицинский персонал. Мы сможем сотрудничать сообща с медицинскими учреждениями и решать, как обслуживать этих пациентов: на дому или госпитализировать в стационар.