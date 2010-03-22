Грязная вода убивает больше людей, чем войны, подсчитали в ООН

Загрязненная вода губит больше людей, чем войны и все другие формы насилия вместе взятые, говорится в докладе ООН, опубликованном по случаю Всемирного дня воды.

По крайне мере 1,8 млн. детей в возрасте до 5 лет умирают от заболеваний, связанных с некачественной водой, ежегодно, то есть один ребенок каждые 20 секунд. Более половины пациентов больниц в мире — это люди, чьи недуги так или иначе связаны с загрязненной водой.

Около 2 млрд. тонн отработанной воды, представляющей собой смесь из переработанных удобрений, нечистот, промышленных отходов и отходов, вырабатываемых в результате жизнедеятельности человека, ежедневно сбрасывается в реки и моря, вызывая распространение болезней и нанося непоправимый ущерб экосистемам, отмечают эксперты. Поэтому превращение загрязненной воды из угрозы для здоровья и окружающей среды в чистый, безопасный и экономически привлекательный ресурс является одним из ключевых вызовов для мирового сообщества в ХХI веке.

«Чистая вода стала дефицитной и будет еще большим дефицитом с активизацией процесса изменения климата, — отметил в своем послании Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. - И бедные по-прежнему страдают первыми и больше всего от загрязнения, нехватки воды и отсутствия надлежащей санитарии».

22 марта было объявлено ООН Всемирным днем воды в 1992 году. С тех пор в этот день по всему миру проходят мероприятия по привлечению внимания общественности и СМИ к проблеме загрязнения воды, отмечает NEWSru.com.