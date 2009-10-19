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Гриппу дадут отпор уже на этой неделе

19 октября 2009 07:25
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Вскоре начнется вакцинация населения Беларуси против гриппа. В нынешнем году в республике закуплены российские и французские вакцины.

Вакцины обязательно проходят контроль качества, прежде чем поступить в медицинские учреждения республики. В нынешний сезон планируется привить против гриппа около 15% населения. В первую очередь это коснется лиц, относящихся к группе высокого риска неблагоприятных последствий заболевания гриппом. Дополнительно будут привиты дети в детских садах и школах, работники, контактирующие с большим количеством людей.

В Беларуси уже отмечается рост случаев ОРВИ. Это связано с активизацией вирусов и холодной погодой за окном.

# Здоровье

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