Грипп А/H1N1 добрался до Австралии и Японии

Случаи инфицирования человека новым гриппом А/H1N1 зафиксированы в Австралии и Японии, передают информагентства.

Жительница австралийской провинции Новый Южный Уэльс по возвращении из поездки в США обратилась в медицинскую службу аэропорта Брисбан с симптомами, похожими на заболевание свиным гриппом. Результаты тестов показали наличие в крови женщины вируса А/H1N1 слабой формы, подтверждает первый случай заражения вирусом гриппа А/H1N1 в Австралии главврач провинции Квинсленд.

Первые три случая заражения людей вирусом гриппа A/H1N1 подтверждены и в Японии, сообщил представитель министерства здравоохранения страны. Среди заразившихся – мужчина в возрасте более 40 лет и два подростка, которые недавно вернулись в Японию из Канады через Детройт. По данным местных СМИ, речь идет об учителе и двух учениках, которые вернулись 8 мая из учебной поездки.

В Канаде зафиксирован первый случай гибели от гриппа A/H1N1. Женщина, зараженная этим вирусом, скончалась в канадской провинции Альберта. На данный момент в Канаде подтверждено не менее 200 случаев заражения людей гриппом A/H1N1.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 8 мая приняла решение не повышать с пятого до шестого уровень угрозы пандемии гриппа А/H1N1. Исполняющая обязанности директора программы ВОЗ по контролю за распространением гриппа в мире Сильви Бриан, отметила, что большинство заразившихся вирусом А/H1N1 «привезли» инфекцию из Мексики или находились в тесном контакте с теми, кто заразился во время поездки по этой стране. – Мы пока сохраняем пятый уровень угрозы, – сказала Бриан.

ВОЗ также обнародовала новые данные о количестве подтвержденных случаев заболевания людей гриппом А/H1N1. Согласно пресс-релизу, размещенному на сайте организации, в 24 странах мира зарегистрировано 2384 случая заражения новой разновидностью гриппа. Количество случаев с летальным исходом – 45 (42 в Мексике, два в США, один в Канаде).