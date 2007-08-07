Грибы атакуют, а Минздрав предупреждает

Более 40 человек с диагнозом отравление грибами поступили в столичные больницы за последние два месяца.

Пострадавшие в основном употребляли в пищу съедобные грибы, но при этом не правильно их готовили или покупали у незнакомых людей.

В прошлом году на больничных койках из-за любви к дарам леса оказалось более 300 минчан, трое из которых скончались.

Только в столице за два месяца поступило около 40 пациентов. Любовь к грибам и не правильная кулинария - опасна для здоровья. Смертность в таких случаях составляет около пяти процентов. Не меньшие опасения у медиков вызывают и ядовитые грибы.

В республике насчитывается около 25 видов ядовитых и вредных грибов. Например, достаточно проглотить четверть бледной поганки, чтобы вызвать смертельное отравление у взрослого человека. Покупка на обочине дороги или у входа в метро так же не даст гарантии качества.

