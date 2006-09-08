Граница вирусу не помеха

В Минске, как и в целом по Беларуси, растет число случаев заражения корью. В нынешнем году уже зарегистрировано 109 случаев, из них 97 подтверждено лабораторно.Больше всего носителей этой инфекции среди минчан. В столице уже 38 случаев заражения. Для сравнения: в 2004 году в республике их было всего два, в 2005 - один. Причина - осложнение эпидемиологической ситуации по кори в сопредельных государствах, в частности, в Украине. Там с декабря 2005 года зарегистрировано более 35 тысяч случаев заболевания корью. Вспышки этой инфекции уже отмечены в России, Румынии, Польше, Германии и Испании.