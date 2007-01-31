Государство не отворачивается, а оказывает поддержку больным инфекциями, передающимися половым путём

Благодаря современным методам диагностики и лечения, лояльному отношению и сохранению конфиденциальности, в Минске снижается количество больных ИППП.В 2006 году по сравнению с 2005 годом так называемыми "болезнями поведения" заразилось на 10% меньше. Иная ситуация складывается с ВИЧ-инфекцией. В последние годы СПИД чаще всего передаётся половым путём. В 2006 году половина из всех заразившихся вирусом иммунодефицита, не соблюдали правила предосторожности во время половых контактов. Большой эффект врачи наблюдают от профилактических мероприятий. Одна из таких акций "Защити себя и своё будущее" пройдёт 10 февраля на базе Городского клинического кожно-венерологического диспансера и ещё 15 поликлиник. Каждый желающий сможет анонимно пройти обследование и получить консультацию специалиста.