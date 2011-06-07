Городские родники в Минске

В Минске функционирует 11 декоративно-питьевых источников, которые разбросаны по всему городу. Они находятся на балансе «Минскводоканала», который осуществляет их техническое обслуживание и поддержание в надлежащем состоянии.

На техническом обслуживании предприятия «Минскводоканал» находится большинство декоративно-питьевых источников. Воду из них также проверяют в лабораториях городской санэпидслужбы. Согласно исследованиям, проведенным весной перед началом запуска, вода соответствовала всем требованиям.

В этом году на контроле у столичных органов саннадзора числятся 11 декоративно-питьевых источников:

на ул. Долгобродской

в парке имени 60-летия Октября (в районе ул. Сердича)

в лесопарке «Медвежино» в микрорайоне Сухарево-3

на ул. Ташкентской возле кинотеатра «Дружба»

в сквере на ул. Волоха

в микрорайоне Восток на ул. Кедышко

в парке имени Победы (в районе ул. Орловской)

у Дома милосердия

на ул. Городецкой

в районе улиц Матусевича – Лещинского

Ирина Миланович, заведующий отделением коммунальной гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Источник возле кинотеатра «Электорон» в связи с повышенным состояние железа был переведен в разряд декоративных. Систематически пить эту воду не рекомендуется.

Для своевременного выявления отклонений от санитарных норм, качество воды в источниках контролируется и в течение сезона. Если в воде обнаруживаются вредные для здоровья бактерии, специалисты «Минскводоканала» проводят дезинфекцию и промывку подземных скважин. Когда все в порядке – источник вновь открывают. Но пока вода не пригодна для питья, рядом будет стоять предупреждающая табличка.

Городские родники запитаны из подземных водоносных горизонтов, несут в себе природные свойства воды и помогут горожанам справиться с жарой, если лето выдастся особенно горячим.