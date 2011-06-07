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Городские родники в Минске

07 июня 2011 14:55
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В Минске функционирует 11 декоративно-питьевых источников, которые разбросаны по всему городу. Они находятся на балансе «Минскводоканала», который осуществляет их техническое обслуживание и поддержание в надлежащем состоянии. 

На техническом обслуживании предприятия «Минскводоканал» находится большинство декоративно-питьевых источников. Воду из них также проверяют в лабораториях городской санэпидслужбы. Согласно исследованиям, проведенным весной перед началом запуска, вода соответствовала всем требованиям.

В этом году на контроле у столичных органов саннадзора числятся 11 декоративно-питьевых источников: 

  • на ул. Долгобродской
  • в парке имени 60-летия Октября (в районе ул. Сердича)
  • в лесопарке «Медвежино» в микрорайоне Сухарево-3
  • на ул. Ташкентской возле кинотеатра «Дружба»
  • в сквере на ул. Волоха
  • в микрорайоне Восток на ул. Кедышко
  • в парке имени Победы (в районе ул. Орловской)
  • у Дома милосердия
  • на ул. Городецкой
  • в районе улиц Матусевича – Лещинского

Ирина Миланович, заведующий отделением коммунальной гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии: 
Источник возле кинотеатра «Электорон» в связи с повышенным состояние железа был переведен в разряд декоративных. Систематически пить эту воду не рекомендуется.

Для своевременного выявления отклонений от санитарных норм, качество воды в источниках контролируется и в течение сезона. Если в воде обнаруживаются вредные для здоровья бактерии, специалисты «Минскводоканала» проводят дезинфекцию и промывку подземных скважин. Когда все в порядке – источник вновь открывают. Но пока вода не пригодна для питья, рядом будет стоять предупреждающая табличка.

Городские родники запитаны из подземных водоносных горизонтов, несут в себе природные свойства воды и помогут горожанам справиться с жарой, если лето выдастся особенно горячим.

# Здоровье

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