Горнолыжный центр «Силичи» открыл новый сезон

Уже в первый день белорусские склоны собрали рекордные две тысячи человек. По свей видимости холодная зима обещает жаркий сезон в горно-лыжном центре. И не смотря на то, что количество посетителей увеличилось, очередей стало меньше. А на расширенный спектр морозных услуг, цены потеплели.

Открыть новый горнолыжный сезон Виктор приехал вместе с женой и сыном. Семья уже опробовала склоны Австрии и Швейцарии. В этом году решили почувствовать под ногами и белорусский снег.

Виктор Ефимчик, отдыхающий:

Ребенок попросил. Открываем сезон, ведь в этом году еще не катались.

Егор Ефимчик, отдыхающий:

Такой мороз был, а сейчас такая хорошая погода, чтобы кататься.

В горнолыжном центре уверены: зима в этом году будет жаркой. Уже в первый день белорусские склоны собрали рекордные две тысячи человек. На парковках даже при минус 10 – почти 100-процентная заполняемость.

Пока в городе снег приносит сплошные убытки, здесь погода – главный инвестор. Причем, менеджеры уверяют, чем ниже температура, тем жарче будет спортивный сезон.

Посетителей больше, а очередей меньше. Проблему «лыжных» пробок здесь решили новые терминалы. Чтобы попасть на склон, теперь достаточно иметь в кармане специальную карту.

Белорусский снег привлекает не только любителей крутых спусков, но и настоящих профи.

Сергей Науменко, мастер спорта Республики Беларусь:

С каждым годом видно, что наши люди катаются более красиво.

Москвич Дмитрий приезжает на белорусские склоны второй год подряд. Говорит, и свои под боком есть. Но наши заснеженные вершины греют куда сильнее.

Андрей Чернов, отдыхающий (Россия):

Горки в Москве по длине есть такие же, но красоты такой нет.

Впрочем, у некоторых первый спуск еще впереди.

Отдыхающая:

Глядя на людей, кажется, что это настолько просто и красиво, а у самой не получается.

Спектр морозных услуг в «Силичах» одними склонами не ограничился. Новая криосауна пополнила оздоровительный список курорта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Внутри капсулы – минус 110 градусов. При таких температурах никакой жар не страшен.

Дарья Дыбарь, отдыхающая:

Процедура интересная. Надеюсь омолодится, но очень замерзла.



Держать двери открытыми горнолыжный центр планирует до самой весны. Причем, даже при самых низких температурах, цены здесь остаются умеренными. В этом году они немного, но потеплели.