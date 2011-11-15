Главный педиатр Минска: Детям нельзя разрешать «отдыхать» за компьютером и телевизором

К сожалению, некоторые родители считают, что отдыхом для ребенка является пребывание за экраном компьютера, просматривание телевизионных передач и фильмов.

Оксана Некрасова, главный педиатр Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Это как раз те факторы, которые нельзя разрешать детям, особенно детям младшего школьного возраста. Если мы говорим о времени работы за компьютером, то для детей начальных классов рекомендуется порядка 10-15 минут, а для старших школьников время непрерывной работы за компьютером может составлять 30 минут.Чрезмерное эмоциональное напряжение, если не принимать каких-то серьезных и решительных мер, может привести к отклонениям в состоянии психического здоровья ребенка. Очень важна смена видов деятельности. Умственный труд должен чередоваться с физическим. Для этого в школах проводятся и физкультминутки на уроках. Об этом должны помнить и родители. Когда ребенок приходит из школы домой и тут же приступает к выполнению домашнего задания, а потом идет в какую-то школу, там еще дополнительно занимается. Все это неблаготворно влияет потом на психоэмоциональное состояние ребенка.

Педиатры отмечают, что правильно организованный режим дня – это залог здоровья ребенка школьного возраста. Справляться с учебными нагрузками намного легче, если ребенок встает, ест, гуляет, делает уроки и отправляется в постель примерно в одно и то же время. Младшие школьники, кстати, не должны ложиться спать позже 21-22 часов.

Людмила Кипцевич, заведующая педиатрическим отделением:

Родители на работе, уроки опять-таки. Родители не могут контролировать, сколько ребенок сидит за столом и учит эти уроки, сколько он занимается, сколько он сидит за компьютером, сколько он смотрит телевизор. Пообедал ли он, если не позавтракал. На ночь не контролируется, как ребенок отходит ко сну, гигиена, прогулки перед сном.

Минимум два часа в сутки ребенок должен пребывать на свежем воздухе. И проводить это время лучше активно. Например, в беге или в подвижных играх.

Людмила Кипцевич:

Боремся все мы за то, чтобы ребенок вел здоровый образ жизни. Это многофакторное понятие. Это здоровое питание, то есть соблюдение правильности питания, режим питаний (не менее 4-5 раз в сутки у школьников), обязательные завтраки. Спасибо учреждениям образования за организацию питания школьников, в том числе и диет питания.