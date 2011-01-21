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Где в Минске появятся новые подстанции скорой помощи?

21 января 2011 14:26
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На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Дмитрий Пиневич, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Дмитрий Пиневич: 
Подстанция скорой помощи в Минске появится в районе Каменной горки — в Сухарево. Она будет введена в действие в следующем году. В этом году подстанции скорой помощи начнут проектироваться и в 2012 году появятся в Каменной горке и в 2013 году — в Лошице. Следующей будет введение подстанции «Восток». Эти три подстанции будут типовыми, но в то же время они будут кардинально отличаться от существующих подстанций.

Дмитрий Пиневич, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, ответил на вопросы ведущей о здравоохранении минчан, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

# Здоровье

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