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Гастроэнтерологический центр Первомайского района столицы... помолодел

01 августа 2006 11:42
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Скоро в новое помещение перенесут оборудование, и пациенты смогут получить квалифицированную помощь в современных интерьерах реконструированного первого этажа.

В планах руководства 28-й поликлиники, где размещается центр,   ремонт регистратуры и стола справок, а также тепловая реабилитация здания с заменой окон на стеклопакеты. Постепенно  на новый  уровень выйдут и остальные отделения.

Только за первое полугодие текущего года  в гастроэнтерологический центр обратилось 2 тысячи человек, проживающих в Первомайском районе столицы.  Врачи центра осуществляют консультативный прием, проводят диспансеризацию, а также дают советы коллегам из подшефных по гастроэнтерологическому профилю поликлиник района -  8-й, 19-й и 27-й.  

Сотрудники центра работают в тесном контакте с кафедрой гастроэнтерологии белорусской медицинской академии последипломного образования и Минским диагностическим центром в плане организации консультаций и дообследования тяжело больных. Эндоскопист и гастроэнтеролог  при необходимости экстренного назначения лечения и диагностики ведут прием "день в день".

# Здоровье

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