Гастроэнтерологический центр Первомайского района столицы... помолодел

Скоро в новое помещение перенесут оборудование, и пациенты смогут получить квалифицированную помощь в современных интерьерах реконструированного первого этажа.

В планах руководства 28-й поликлиники, где размещается центр, ремонт регистратуры и стола справок, а также тепловая реабилитация здания с заменой окон на стеклопакеты. Постепенно на новый уровень выйдут и остальные отделения.



Только за первое полугодие текущего года в гастроэнтерологический центр обратилось 2 тысячи человек, проживающих в Первомайском районе столицы. Врачи центра осуществляют консультативный прием, проводят диспансеризацию, а также дают советы коллегам из подшефных по гастроэнтерологическому профилю поликлиник района - 8-й, 19-й и 27-й.

Сотрудники центра работают в тесном контакте с кафедрой гастроэнтерологии белорусской медицинской академии последипломного образования и Минским диагностическим центром в плане организации консультаций и дообследования тяжело больных. Эндоскопист и гастроэнтеролог при необходимости экстренного назначения лечения и диагностики ведут прием "день в день".