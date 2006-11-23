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Гастрит - "профессиональная" болезнь студентов

23 ноября 2006 12:34
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Столичный общепит намерен свести к минимуму это заболевание, а также по максимуму разнообразить питание молодежи.

23 ноября в столице решали, чем и как потчевать учащихся ВУЗов, колледжей и ПТУ. За последние годы в Минске не был закрыт ни один  студенческий общепит, однако материально-техническая база и качество обслуживания некоторых столовых все же вызывает нарекания.

Наукой сыт не будешь. После закрытия буфета на столовую главного ВУЗа страны буквально обрушился поток страждущих пропитания. В  день здесь потчуют до семисот студентов. Наваристыми домашними супами, конечно, не похвастают,  но кулинарные изыски все же обещают.

На коллегии особо подчеркнули - качественное горячее питание еще не все, что может отвлечь  белорусского студента от гранита науки.    Традиционные "первое", "второе" и "компот" остались в советской истории.  Да и студент нынче более привередливый. Кто-то ограничивается гречневой кашей, иной требует подборки диетических блюд. Так постепенно и изменяются особенности национального студенческого меню.

# Здоровье

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