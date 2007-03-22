Гарантия излечения - своевременная диагностика

Белорусские медики успешно оперируют рак молочной железы. Республиканский НИИ онкологии имеет всё необходимое оборудование и новые технологии для излечения этого недуга. Только за последний год число смертельных случаев после проведения больным операции снизилось почти вдвое. Сегодня в республике живет около 30 тысяч женщин, в разное время перенесших рак груди. В прошлом году этот диагноз был поставлен более 3 тысяч раз. Единственной гарантией успешного излечения врачи называют своевременную диагностику: не реже двух раз в год советуют женщинам посещать маммолога.