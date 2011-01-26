Французы построят уникальную клинику в минском микрорайоне «Северный»

Сегодня в Мингорисполкоме подписано соглашение с одной из ведущих строительных компаний Парижа.

Французская сторона выступает в роли проектировщика и подрядчика нового объекта. При строительстве клиники будут использованы самые высоко-технологичные материалы. Она будет рассчитана на 1200 мест. Объединит родильный дом и хирургический корпус, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Уже определены сроки — возведение объекта начнется в апреле и продлится около 5 лет.

Жак Пеллетье, генеральный директор строительной компании (Франция):

С первого дня мы убедились в том, что белорусы открыты к сотрудничеству и сделают все возможное для реализации задуманного. Наше сотрудничество складывается прекрасно. И тот факт, что первый этап нашей работы мы завершили в кратчайшие сроки, как раз и говорит об атмосфере плодотворной работы.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Наша делегация недавно была в Париже. И работа в Министерстве финансов, работа в страховых компания подтвердила решимость французской стороны развивать и укреплять сотрудничество с Беларусью и городом Минском.