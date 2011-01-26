Прямой эфир

Французы построят уникальную клинику в минском микрорайоне «Северный»

26 января 2011 15:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сегодня в Мингорисполкоме подписано соглашение с одной из ведущих строительных компаний Парижа.

Французская сторона выступает в роли проектировщика и подрядчика нового объекта. При строительстве клиники будут использованы самые высоко-технологичные материалы. Она будет рассчитана на 1200 мест. Объединит родильный дом и хирургический корпус, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Уже определены сроки — возведение объекта начнется в апреле и продлится около 5 лет.

Жак Пеллетье, генеральный директор строительной компании (Франция):
С первого дня мы убедились в том, что белорусы открыты к сотрудничеству и сделают все возможное для реализации задуманного. Наше сотрудничество складывается прекрасно. И тот факт, что первый этап нашей работы мы завершили в кратчайшие сроки, как раз и говорит об атмосфере плодотворной работы.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Наша делегация недавно была в Париже. И работа в Министерстве финансов, работа в страховых компания подтвердила решимость французской стороны развивать и укреплять сотрудничество с Беларусью и городом Минском.

Французы построят уникальную клинику в минском микрорайоне «Северный»

Французы построят уникальную клинику в минском микрорайоне «Северный»

Французы построят уникальную клинику в минском микрорайоне «Северный»

Французы построят уникальную клинику в минском микрорайоне «Северный»

# Здоровье # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В японской префектуре Кагосима зафиксирована очередная вспышка птичьего гриппа — уже четвертая за эту зиму
26 января 2011 12:56

В японской префектуре Кагосима зафиксирована очередная вспышка птичьего гриппа — уже четвертая за эту зиму

25 января 2011 20:07

Более половины лекарств в белорусских аптеках будут отечественного производства

Детей, больных раком, лечат в РНЦП детской онкологии и гематологии
25 января 2011 15:03

Детей, больных раком, лечат в РНЦП детской онкологии и гематологии