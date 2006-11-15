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Французские ученые открыли натуральное болеутоляющее

15 ноября 2006 11:11
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Ученые из французского института Пастера обнаружили натуральное болеутоляющее, которое содержится в человеческой слюне и действует в шесть раз мощнее морфия. Ученые назвали компонент "опиорфином". Его уже испытали на крысах. Как оказалось, 1 мг. нового болеутоляющего на килограмм массы тела дал тот же эффект, что и 6 мг. морфия. Исследователи полагают, что открытое ими вещество может обладать и свойствами антидепрессанта, однако его еще нужно проверить на наличие побочных эффектов.
# Здоровье

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