Фото. Гродненцы встретили крещение господне массовым купанием

Считается, что в этот день даже в обычной полынье вода обретает особые свойства. По преданию, совершив омовение на Крещение, верующие смывают не только все свои старые грехи, но и получают иммунитет от совершения новых.

В Гродно не забыли про древнюю традицию. Священники освятили воду в проруби, в знак того, что Иисус крестился в реке Иордан. И сотни горожан совершили христианский обряд с верой в целебные свойства омовения.

Сергий Цвирко, иерей Покровского собора Гродно:

Вода по своему физическому свойству может ничем и не отличается. Но мы верим, что по нашей молитве в этот день господь освещает воду и даёт ей свою благодать.

Массовое купание на Крещение в Гродно проходит уже второй год подряд. На озеро Юбилейное приезжают целыми семьями. Несмотря на 10-градусный мороз и сильный ветер, очередь к полынье не уменьшалась несколько часов. Испытать силу целебной воды на себе стремились и православные, и католики.

Кажимир Желис, ксёндз:

Объединяет, что мы всё больше и больше празднуем праздники вместе. Это очень хорошо. Чего нам делиться? Я думаю, со временем будем праздновать и пасху все вместе, и рождество, и все остальные праздники.

Ксёндз Казимир Желис не только совершил обряд освящения воды, но и сам с удовольствием окунулся в полынью. И дело не только в единстве христианской веры, ведь праздник сегодня у православных. Зимнее купание, признается священник, идёт только на пользу.

Казимир Желис, ксёндз:

Я туберкулёз лечил таким способом. Утёк с ординатуры и купался зимой вот так. И таким способом я победил туберкулёз ещё в 73 году.

Температура воды +1, воздуха – 10. Такой контраст пришёлся сегодня многим по душе. Нырять в прорубь никто не отказался.

К хорошей дозе адреналина, сегодня предлагали гречневую кашу и горячий чай. Благо, после такого экстремального купания аппетит всегда хороший.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Гродно