Физкультурно-спортивный праздник в Минске: велопробег госчиновников, спортивные турниры и конкурс «Королева фитнеса»

Накануне Дня Независимости в Беларуси прошел традиционный праздник физкультуры и здоровья. В Минске на площадках по всему городу в соревнованиях и показательных выступлениях приняли участие более трех тысяч человек.

О начале спортивного праздника возвестил вертолет ДОСААФ. Он пролетел над проспектом Победителей, после чего на всей набережной начали раздаваться характерные команды.

Обычно эти люди носят деловые костюмы. Сегодня у них дресс-код другой – спортивный. Госчиновники в рамках физкультурного праздника организовали велопробег.

На велосипеды пересели как рядовые сотрудники министерств и концернов, так и их руководители.

Александр Жук, первый заместитель Министра образования Республики Беларусь:

Пришлось напрягаться, но было здорово. Приятно, что были соперники – мы поддерживали друг друга. Спорт – это здорово.

А чиновники показывают пример молодежи, что надо заниматься спортом, крутить педали. И будет здоровье.

Проехать нужно было на выбор три дистанции – 30, 20 и 10 километров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Турнир этот любительский, поэтому при подведении итогов решающее значение имела не скорость, а массовость команд. И, кстати, чем выше должностной ранг участников, тем больше баллов команде начисляли судьи.

Новые спортивные звезды зажигались буквально рядом. У 13-летнего Тимофея Жукова был ответственный день. В речных гонках он получал свой первый разряд.

Тимофей 2,5 года занимается греблей на байдарках. Уже сейчас метит в чемпионы.

Тимофей Жуков, юный спортсмен:

Я стал накачанным, мне интересно на лодках ездить.

Каждого из юных спортсменов поддерживали собственные болельщики.

С Тимофеем на соревнования пришла вся его семья: мама, папа и брат.

Инна Жукова, мама юного спортсмена:

Выглянуло солнце, позитивное настроение, хочется болеть. Здесь много соревнований, в городе красиво. Это праздник души и тела.

Было такое ощущение, что весь город превратился в одну большую спортивную площадку. По предварительным расчетам, в празднике должно было принять участие три тысячи человек. Но, судя по всему, эту цифру можно смело умножать как минимум на два.

Главный принцип этого спортивного праздника заключается в том, что принять участие во всех этих играх и соревнованиях мог любой желающий. Так и получалось: люди прогуливались по проспекту Победителей, замечали это физкультурное многообразие и присоединялись. Благо, проблем со спортинвентарем не было.

Министр спорта и туризма Олег Качан был как раз в деловом костюме. В турнирах участия не принимал, потому как был занят организацией этой акции здоровья, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Олег Качан, Министр спорта и туризма:

Только в городе Минске больше 40 спортивных площадок. Детвора приходит на мини-футбольные, на футбольные площадки. Да и погода спортивная.

Турниры по футболу и баскетболу, экстремальное управление скейтбордами, показательные выступления мастеров восточных единоборств. Это лишь малый список тех спортивных дисциплин, которые были представлены, как говорят, на оупен-эйре.

Участники праздника:

Полезно проводить мероприятия, потому что разминаются ноги, руки. Лучше, чем дома сидеть.

Для молодежи, конечно, полезны такие соревнования. Все-таки развивает и силу, и волю. И для здоровья очень полезно. Тем более присутствует соревновательный дух.

А ближе к вечеру особо много зрителей собрал конкурс «Королева фитнеса». Это соревнование соединило в себе элементы спорта и конкурса красоты.

Корону королевы в Гродно увезет Анжелика Хурс. Фитнесом девушка занимается непрофессионально. Победить помогли 11 лет участия в конкурсах танцев.

Анжелика Хурс, победительница конкурса «Королева фитнеса»:

Настроение хорошее. Если честно, меня сейчас переполняют эмоции. Хочется плакать, но я себя сдерживаю, улыбаюсь.

3 июля уже по всей стране пройдут такие же массовые соревнования и показательные выступления.