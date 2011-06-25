Физкультурно-спортивный праздник в Минске, приуроченный ко Дню Независимости Беларуси

На импровизированную арену вышли велосипедисты, гимнасты и акробаты. Свои необычайные способности продемонстрировали спортсмены-гиревики и поклонники армрестлинга.
Участники праздника:
Мне очень понравилось. Мы победили потому, что мы – команда!
Полезно проводить мероприятия, потому что разминаются ноги, руки. Лучше, чем дома сидеть.
Для молодежи, конечно, полезны такие соревнования. Все-таки развивает и силу, и волю. И для здоровья очень полезно. Тем более присутствует соревновательный дух.
Олег Качан, Министр спорта и туризма Республики Беларусь:
Только в городе Минске больше 40 спортивных площадок. Детвора приходит на мини-футбольные, на футбольные площадки. Да и погода спортивная.
Сегодня деловые костюмы на спортивные сменили и госчиновники. В рамках физкультурного праздника состоялся велопробег, в котором приняли участие сотрудники министерств, концернов и банков. На велосипеды пересели как рядовые госслужащие, так и руководители ведомств, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Проехать нужно было на выбор три дистанции – 30, 20 и 10 километров. При этом для победы решающее значение имел не результат, а массовость команд.
Вячеслав Драгун, заместитель Министра торговли Республики Беларусь:
Мы участвуем в гонке на 10 км. Не сражаемся за кубок, потому что он разыгрывается на 30 км. Учитывая, что у нас нет профессиональных спортсменов, выбрали короткую дистанцию.
Мы будем ехать в удовольствие и пропагандировать здоровый образ жизни.