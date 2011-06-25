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Физкультурно-спортивный праздник в Минске, приуроченный ко Дню Независимости Беларуси

25 июня 2011 14:15
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Центр Минска на целый день превратился в единую спортивную площадку. У Дворца спорта и в акватории реки Свислочь собрались сотни поклонников здорового образа жизни.

На импровизированную арену вышли велосипедисты, гимнасты и акробаты. Свои необычайные способности продемонстрировали спортсмены-гиревики и поклонники армрестлинга.

Участники праздника

Участники праздника:
Мне очень понравилось. Мы победили потому, что мы – команда!

Полезно проводить мероприятия, потому что разминаются ноги, руки. Лучше, чем дома сидеть.

Для молодежи, конечно, полезны такие соревнования. Все-таки развивает и силу, и волю. И для здоровья очень полезно. Тем более присутствует соревновательный дух.

Олег Качан

Олег Качан, Министр спорта и туризма Республики Беларусь:
Только в городе Минске больше 40 спортивных площадок. Детвора приходит на мини-футбольные, на футбольные площадки. Да и погода спортивная.

Сегодня деловые костюмы на спортивные сменили и госчиновники. В рамках физкультурного праздника состоялся велопробег, в котором приняли участие сотрудники министерств, концернов и банков. На велосипеды пересели как рядовые госслужащие, так и руководители ведомств, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Физкультурно-спортивный праздник в Минске

Физкультурно-спортивный праздник в Минске

Физкультурно-спортивный праздник в Минске

Проехать нужно было на выбор три дистанции – 30, 20 и 10 километров. При этом для победы решающее значение имел не результат, а массовость команд.

Вячеслав Драгун

Вячеслав Драгун, заместитель Министра торговли Республики Беларусь:
Мы участвуем в гонке на 10 км. Не сражаемся за кубок, потому что он разыгрывается на 30 км. Учитывая, что у нас нет профессиональных спортсменов, выбрали короткую дистанцию.
Мы будем ехать в удовольствие и пропагандировать здоровый образ жизни.

Физкультурно-спортивный праздник в Минске

Физкультурно-спортивный праздник в Минске

Физкультурно-спортивный праздник в Минске

# Здоровье # Фотофакт # Белоруссия

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