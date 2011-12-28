Прямой эфир

Финансирование медицинского обслуживания жителей Минска в будущем году увеличат более чем в полтора раза

28 декабря 2011 09:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новости Беларуси, Минск. Такое решение приняли депутаты на сессии Мингорсовета.

В планах на 2012-й также строительство шести поликлиник. Они появятся в новых районах города. А уже в самое ближайшее время завершится переезд самой старой больницы столицы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Сиренко, председатель комитета по здравоохранения Мингорисполкома:
Государство гарантирует нашим гражданам конституционное право на бесплатное оказание медицинских услуг и помощи. Это будет 1 млн 600 тысяч. Сюда входит все, что связано с оказанием медицинской помощи.

# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
27 декабря 2011 13:19

Ирина Сергеева: В обычной жизни человек съедает только десятую часть того, что он может съесть за новогоднюю ночь, видя такой красивый и богатый стол

26 декабря 2011 06:33

Современная библиотека для слепых и слабовидящих открылась в Гродно

23 декабря 2011 07:15

Сахарный диабет