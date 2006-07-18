Фильтр белорусских сигарет станет длиннее

Количество смолы и никотина в белорусских сигаретах уменьшится за счет сокращения на 7 мм их курительной части. В свою очередь фильтр сигарет удлинится с 20 до 27 мм. Таково требование международной конвенции по борьбе с курением, участником которой является Беларусь.В настоящее время в табачной промышленности идет переоборудование технологических линий. В результате в новых сигаретах будет меньше сырья, опасного для здоровья человека. А в следующем году на упаковке сигаретных изделий появится информация о наличии в них оксида углерода.