Евросоюз готов содействовать продвижению белорусских лекарств

Об этом первого ноября в Минске заявил еврокомиссар по здравоохранению и защите прав потребителей Джон Далли. Гость отметил, что возможности сбыта наших лекарств в Европу расширил Таможенный союз Беларуси, России и Казахстана.

Сейчас обсуждается упрощение процедуры сертификации фармацевтической продукции, а также трансграничное сотрудничество между клиниками. В этом вопросе Евросоюз также проявляет интерес, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Джон Далли, еврокомиссар по здравоохранению и защите прав потребителей:

Я считаю, что трансграничное сотрудничество между клиниками очень важно. Уже сейчас мы рассматриваем директиву, которая будет облегчать транспортировку пациентов через границу.

Михаил Мясникович, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси: Выработка совместных стандартов, условий торговли, ведение научных исследований, - все, что должно быть безопасно для человека. Это очень важно, для того, чтобы было движение, которое должно активизировать интеграцию нашего государства и объединенную Европу.