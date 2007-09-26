Европейское региональное бюро ВОЗ и Минздрав Беларуси заключили договор о сотрудничестве

Двухгодичный план взаимодействия подписан в Белграде, где проходила 57-я сессия Европейского регионального комитета ВОЗ. Документ предусматривает сотрудничество по усилению первичной медико-санитарной помощи и наращиванию кадровых ресурсов для системы здравоохранения; расширение эпиднадзора, профилактики и лечения основных неинфекционных заболеваний; обеспечение безопасности окружающей среды. Планируется, что ВОЗ выделит на эти цели почти 2 миллиона долларов.