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Европейское региональное бюро ВОЗ и Минздрав Беларуси заключили договор о сотрудничестве

26 сентября 2007 14:51
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Двухгодичный план взаимодействия подписан в Белграде, где проходила 57-я сессия Европейского регионального комитета ВОЗ. Документ предусматривает сотрудничество по усилению первичной медико-санитарной помощи и наращиванию кадровых ресурсов для системы здравоохранения; расширение эпиднадзора, профилактики и лечения основных неинфекционных заболеваний; обеспечение безопасности окружающей среды. Планируется, что ВОЗ выделит на эти цели почти 2 миллиона долларов.
# Здоровье

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