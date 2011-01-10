Еврокомиссия лишь спустя неделю после диоксинового скандала в Германии проведет специальное совещание

В Германии после диоксинового скандала возобновили работу около 3000 предприятий. Однако до окончания расследования им запрещается поставлять свою продукцию в магазины.

В земле Северный Рейн-Вестфалия по-прежнему закрыты 47 ферм.

Сегодня Еврокомиссия проведет специальное совещание с сельхозпроизводителями, где обсудят последствия диоксинового скандала.

Напомним, смертельно опасный для человека яд был обнаружен в кормах для домашней птицы в конце декабря прошлого года. Однако производитель комбикормов попытался скрыть данный факт, огласку дело получило 5 января. Из-за чего было закрыто свыше 4,5 тысяч ферм, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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