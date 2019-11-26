Это эффективный и безопасный способ сохранить молодость. Показываем массаж лица

Валерия Борисевич, корреспондент: Бешеный темп жизни вынуждает многих девушек забыть о самом главном – об уходе за кожей. Мы подготовили несколько секретов, с помощью которых можно оставаться красивой и свежей на протяжении целого дня.

Анна Поплевко, косметолог: Чтобы сохранить молодость нашей кожи, мы должны учитывать, что на лице 57 мышц, и с ними нужно работать, точно так же, как вы ходите в зал, как вы занимаетесь пробежками или как вы делаете зарядку.

В век пропаганды инъекционных методик и агрессивного воздействия с помощью лазеров и фотоомоложения вводят вас в заблуждение. Моя задача – вас предостеречь и помочь вам сохранить природу, ту которую вам подарила жизнь.

Как сохранить молодость при помощи массажа в домашних условиях? Узнаете, посмотрев видеоматериал.