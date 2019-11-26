Прямой эфир

Это эффективный и безопасный способ сохранить молодость. Показываем массаж лица

26 ноября 2019 08:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Валерия Борисевич, корреспондент:
Бешеный темп жизни вынуждает многих девушек забыть о самом главном об уходе за кожей. Мы подготовили несколько секретов, с помощью которых можно оставаться красивой и свежей на протяжении целого дня.

Это эффективный и безопасный способ сохранить молодость. Показываем массаж лица-1

Анна Поплевко, косметолог:
Чтобы сохранить молодость нашей кожи, мы должны учитывать, что на лице 57 мышц, и с ними нужно работать, точно так же, как вы ходите в зал, как вы занимаетесь пробежками или как вы делаете зарядку.

Это эффективный и безопасный способ сохранить молодость. Показываем массаж лица-4

В век пропаганды инъекционных методик и агрессивного воздействия с помощью лазеров и фотоомоложения вводят вас в заблуждение. Моя задача вас предостеречь и помочь вам сохранить природу, ту которую вам подарила жизнь.

Как сохранить молодость при помощи массажа в домашних условиях? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

Это эффективный и безопасный способ сохранить молодость. Показываем массаж лица-7

*На правах рекламы. 

Это эффективный и безопасный способ сохранить молодость. Показываем массаж лица-10

# Реклама # Здоровье # Анна Поплевко # Фотофакт # Реклама

Другие новости рубрики

Все новости
Не потеряться в темноте. Могилёвскую поликлинику оборудовали для незрячих
26 ноября 2019 06:49

Не потеряться в темноте. Могилёвскую поликлинику оборудовали для незрячих

Почему мобильный телефон ухудшает зрение и как с этим бороться – пять советов
25 ноября 2019 08:27

Почему мобильный телефон ухудшает зрение и как с этим бороться – пять советов

Защитные механизмы нашей психики: как они работают и помогают ли
25 ноября 2019 07:47

Защитные механизмы нашей психики: как они работают и помогают ли