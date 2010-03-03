Эрекция — признак духовного и телесного здоровья мужчины

В последнее время активно ведутся разговоры о мужском здоровье. Что же подразумевается под этим понятием?

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ МУЖСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Вячеслав Вощула, заведующий кафедрой урологии и нефрологии БелМАПО, доктор медицинских наук:

Принято считать, что мужское здоровье касается той части тела, которая находится ниже пояса, в штанах.

Сегодня врачи многих специальностей обсуждают так называемый метаболический синдром, который объединяет нарушение холестеринового, углеводного и жирового обменов. Метаболический синдром — первопричина возникновения таких проблем с мужским здоровьем, как нарушение эректильной функции, мочекаменная болезнь , сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет , упадок общего жизненного тонуса и потеря психологического равновесия .

Валерий Лелюк, врач-уролог:

Эндокринологи тщательно исследуют метаболический синдром. Такой интерес связан с тем, что у молодых мужчин порой начинаются проблемы с потенцией, сердцем и внутренними органами. Ученые пришли к выводу, что в основе этих нарушений лежит изменение метаболизма тестостерона.

Николай Доста, доцент кафедры урологии и нефрологии БелМАПО:

Мужской половой гормон - тестостерон, управляет практически всеми процессами в организме мужчины. Он влияет на физическую силу, работу сосудов, желез внутренней секреции и так далее.

Валерий Лелюк:

Снижение уровня тестостерона является естественным процессом. Но помимо этого свое пагубное воздействие оказывает малоподвижный образ жизни, избыточное питание, постоянное сидение за компьютером, отсутствие свежего воздуха.

Вячеслав Вощула:

У каждой возрастной группы мужчин свои урологические проблемы: у молодых мужчин — чаще всего варикоцеле или какие-то врожденные аномалии, у мужчин среднего возраста — нарушение эректильной функции, воспалительные заболевания, у пожилых мужчин — доброкачественная гиперплазия или рак предстательной железы.

Николай Доста:

Мужчины считают, что им Богом дано быть сильными, не болеть. Конечно, можно раз в неделю или в две выпить рюмку вина или водки. Но если это происходит ежедневно, страдают железы внутренней секреции и яички.

В среднем и пожилом периоде на мужское здоровье во многом влияют на состояние предстательной железы. Одним из распространенных заболеваний в этой сфере является первично хронический простатит.

Вячеслав Вощула:

Воспаление предстательной железы может возникнуть по одной из двух причин. Во-первых, через уретр: микробный агент попадает в предстательную железу. Во-вторых, из-за эндогенной диссеминации, когда в организме есть очаг инфекции, и на фоне иммунодепрессии микробный агент может вызвать воспаление предстательной железы. В данном органе нарушаются локальные защитные силы, которые препятствуют воспалению и проникновению микробных агентов.

Очень часто после полового акта мужчины используют антисептик, чтобы защититься от попадания микроорганизмов — в этом случае они убивают в первую очередь защитные микроорганизмы, баланс флоры нарушается. В этом случае мужчины наиболее подвержены заражению.

ЛЕЧЕНИЕ МУЖСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Вячеслав Вощула:

Каждый мужчина имеет свою сексуальную конституцию, которая обеспечивает стиль его сексуальной жизни. Если половая жизнь мужчины будет слишком бурной или, наоборот, вялой по сравнению с его обычным ритмом, на фоне этого могут возникнуть нарушения в работе предстательной железы.

Первично хронический простатит заявляет о себе болью внизу живота или в половых органах, частым или болезненным мочеиспусканием.

Валерий Лелюк:

В первую очередь, у пациента необходимо выяснить, что его беспокоит, чем страдает, когда заболевание возникло, с чем связана его работа, чем он питается, нет ли у него синдрома хронической усталости. Затем следует осмотреть его в спокойной обстановке, назначить или провести общеклинические, специальные исследований, в том числе и УЗИ.

Вячеслав Вощула:

При лечении хронического простатита в первую очередь нужно нормализовать работу предстательной железы. Если мы выявили этиотропный агент — какой-то микроорганизм, который мог стать причиной болезни — назначаем антибактериальные препараты, а также различные препараты, направленные на укрепление иммунной системы, общего жизненного тонуса, улучшение микроциркуляции крови.

Дмитрий Ниткин, ассистент кафедры урологии и нефрологии БелМАПО:

В большинстве случаев это заболевание лечится консервативно. Но бывают состояния, требующие хирургического вмешательства. Хронический простатит может сопровождаться склерозом предстательной железы, Тогда приходится делать резекцию.

Николай Доста:

Предстательная железа очень чувствительна к переохлаждению. А мужчины зачастую садятся на холодную поверхность, окунаются в чан с ледяной водой в бане и так далее.

Вячеслав Вощула:

Рецидиву способствуют нарушения диеты, ритма сексуальных отношениях. Свое пагубное воздействие оказывают алкоголь и острая пища, поскольку они способствуют притоку крови к органам малого таза. А это, в свою очередь, отрицательно влияет на предстательную железу. Может случится так, что лечение окажется неэффективным или приведет к рецидиву.

Бытует мнение, что хронический простатит с течением времени приводит к еще более пугающему мужчин заболеванию — аденоме простаты или доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Но хронический простатит не переходит в аденому и, тем более, в рак предстательной железы.Современная медицина считает эти патологии не связанными между собой.

Николай Доста:

Развитие доброкачественной гиперплазии предстательной железы неизбежно с возрастом, точно так же, как и старение. Развитие аденомы предупредить невозможно. Однако возможна профилактика темпов развития болезни.

Вячеслав Вощула:

В лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы мы настроены на то, чтобы устранить симптомы и нормализовать работу мочевыводящих органов. Мы решаем, какое лечение целесообразно в каждом конкретном случае — медикаментозное или же оперативное.

Дмитрий Ниткин:

Мы оперировали больного доброкачественной гиперплазией предстательной железы. У мужчины она вызвала задержку мочи. С целью восстановления мочеиспускания мы провели малоинвазивную операцию (через мочеиспускательный канал).

Сейчас подобные щадящие вмешательства постепенно вытесняют более травмирующие открытые операции по удалению аденомы. Это ускоряет сроки выздоровления пациента и пребывания его в стационаре.

Дмитрий Ниткин:

Мы занимаемся осложненными случаями заболевания, сопровождающимися задержкой мочи, появлением камней в мочевом пузыре, кровотечением на фоне аденомы и большим объемом остаточной мочи. Это и есть основные показания к операции. Как и любая операция, эта операция тоже может иметь осложнения — нарушение потенции.

ПРОФИЛАКТИКА МУЖСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

По статистике, после 21 года каждый десятый мужчина страдает эректильной дисфункцией. И значительная часть из них считает, что это состояние непоправимо. Эректильную дисфункцию, вызванную психологическим дискомфортом, лечат психологи и сексологи. Врачи-урологи занимаются лишь случаями, связанными с проблемами телесными.

Вячеслав Вощула:

Эрекция — индикатор духовного и телесного здоровья мужчины. В состоянии депрессии говорить об эрекции не приходится. Если мужчина замечает, что эрекция страдает, нужно качественно оценить состояние и тела, и души. Хотя бы для того, чтобы порекомендовать консультацию психолога или психотерапевта.

Николай Доста:

В последнее время эректильную дисфункцию разложили, как говорится, по полочкам. Нарушение эрекции может быть связано с психологическими стрессами , сосудистыми изменениями, неправильной работой яичек, диабетом, а также заболеваниями других органов.

Валерий Лелюк:

Если эректильная дисфункция связана с психологическими проблемами, мужчине следует проконсультироваться у грамотных психотерапевтов и психологов. При органических заболеваниях назначается корегирующая терапия, в том числе и оперативное хирургическое воздействие. Медикаменты стабилизируют состояние мужчины и качество его жизни будет сохраняться дольше.

Среди причин развития специфических мужских заболеваний есть, конечно, и генетически обусловленные. Однако не меньшее влияние на состояние здоровья оказывает образ жизни мужчины, его привычки и слабости.

Валерий Лелюк:

Проблема начинается с тарелки, ложки и вилки, когда человек начинает набирать вес. Растет давление, появляются проблемы с сердцем, с суставами. Чем больше вес, тем ниже уровень тестостерона.

Дмитрий Ниткин:

Возрастной андрогендефицит, метаболический синдром и неправильный образ жизни мужчины — первопричины развития заболеваний.

Если же будет установлена четкая связь между ухудшением состояния здоровья мужчины и метаболическим синдромом, пациенту может быть показана медикаментозная гормонозаместительная терапия.

Валерий Лелюк:

При нарушении баланса тестостерона назначаются препараты, гели и медикаменты.