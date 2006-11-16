Эпидемия врасплох не застанет

В Беларуси уже привито от гриппа более половины населения, находящегося в группе риска. Пик заболевания ожидается в конце января - начале февраля.По республике будут циркулировать те же вирусы А и В, что и в прошлом сезоне. Выработка антител происходит около месяца, поэтому иммунизацию против гриппа медики рекомендуют сделать до конца декабря. Минздравом закуплено почти 600 тысяч доз вакцины российского производства для взрослых и 200 тысяч доз - для детей. Прививочная кампания в Беларуси будет длиться до конца текущего года.