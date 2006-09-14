Эпидемия гриппа, возможно, придет раньше

Такой прогноз дают в Министерстве здравоохранения. Он сбудется при условии, если сырая осенняя погода спровоцирует рост заболеваемости респираторными инфекциями.

Несмотря на теплую погоду, в Минске отмечен небольшой всплеск заболеваемости ОРВИ. Врачи не склонны драматизировать ситуацию. Она типична для начала учебного года и завершения отпускной кампании.

В прошлом году горожане более стойко перенесли приход осени. Болели меньше. Но даже, если вирусы будут активно распространяться, медики готовы дать им достойный отпор. Пока минчане не задумываются о грядущем гриппе.

Вместе с тем, уже начиная с октября, прививки от гриппа начнут делать тем, кто относятся к группе риск.