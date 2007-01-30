Эпидемия гриппа в Беларуси запаздывает

Благодаря теплой погоде эпидемия гриппа ожидается позже характерных сроков. Обычно пик заболеваемости приходится на январь-февраль.

Тем не менее, белорусы готовятся встретить врага во всеоружии. Более 600 тысяч взрослых и 180 тысяч детей уже прошли вакцинацию. В том числе за счет средств Министерства здравоохранения были привиты 593 с половиной тысячи человек.

Ситуация с заболеваемостью гриппом в Беларуси пока по-прежнему остается спокойной, отмечают медики. В 18 контрольных городах республики с октября прошлого года ведется ежедневное слежение за ОРЗ и этим коварным вирусом. И пока нигде не был превышен эпидемический порог.

Главная защита от вирусов, говорят медики - это иммунитет. И чтобы его выработать, необходима вакцинация. Тем, кто себя не обезопасил в конце ноября - начале декабря, сейчас, накануне ожидаемой эпидемии, прививаться бесполезно. Но на вооружение можно взять и другие профилактические меры.

Эпидемия гриппа случается ежегодно. В стране от нее страдает около одного миллиона, а от ОРЗ - 2,5 миллионов человек. Причем, в группу риска, в первую очередь, попадают дети и пожилые люди. В нынешнем году, благодаря теплой погоде, которая установилась в первой половине зимы, пик заболеваемости ожидается позже обычных сроков. Так что у минчан еще есть время принять необходимые меры и встретить вирусы во всеоружии.