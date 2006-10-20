Эпидемия гриппа в Беларуси ожидается в конце января - начале февраля

Это характерные для республики сроки. Эпидемия предполагается средней интенсивности и смешанного характера. Уже с 1 октября начато ежедневное слежение за заболеваемостью гриппом и ОРЗ в восемнадцати контрольных городах.

Пока наблюдается только сезонный подъем респираторных заболеваний. Тем временем для специфической профилактики гриппа в Беларуси Министерством здравоохранения закуплено около 600 тысяч доз гриппозной вакцины российского производства для взрослых и 200 тысяч доз французской для детей. Обязательной бесплатной иммунизации против гриппа подлежат лица, относящиеся к группе высокого риска и те, кто в силу своей профессиональной деятельности имеет большой риск заболеть гриппом. Все остальные могут сделать прививки в поликлиниках и частных медицинских центрах республики на платной основе и желательно до декабря месяца.