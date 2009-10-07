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Эпидемия гриппа ожидается в Минске в конце декабря 2009 – начале января 2010 года

07 октября 2009 09:24
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Об этом сообщила заведующая отделением иммунной профилактики Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Глинская на пресс-конференции в Мингорисполкоме.Специалист отметила, что в нынешнем сезоне против этой вирусной инфекции планируется привить вдвое больше минчан. В частности, если в прошлом году защиту от гриппа получили около 10% населения, то в текущем году медики ставят задачу вакцинировать 18-20% жителей столицы, передает корреспондент БЕЛТА.
# Здоровье

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