Эпидемия гриппа ожидается в Минске в конце декабря 2009 – начале января 2010 года

Об этом сообщила заведующая отделением иммунной профилактики Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Глинская на пресс-конференции в Мингорисполкоме.Специалист отметила, что в нынешнем сезоне против этой вирусной инфекции планируется привить вдвое больше минчан. В частности, если в прошлом году защиту от гриппа получили около 10% населения, то в текущем году медики ставят задачу вакцинировать 18-20% жителей столицы, передает корреспондент БЕЛТА.