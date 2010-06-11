Эпидемиологи запретили купаться в семи местах массового отдыха

Прохладнее станет уже в воскресенье, а пока белорусы ищут спасение в парках и у водоемов.

На песочных берегах многолюдно. У спасателей прибавилось работы. Не дремлют и эпидемиологи. К слову, они уже запретили купаться в семи местах массового отдыха.

Так, в Брестской области в черный список попало водохранилище «Мышанка» Барановичского района. А вот в Гомельской табу на водные процедуры — из-за необустроенных пляжей — в пяти водоемах Буда-Кошелевского района, а также в Потаповке.

В разгар сезона специалисты постоянно берут пробы воды из белорусских водоемов, чтобы выяснить насколько купание в них безопасно для здоровья.