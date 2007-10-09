Эксперты СНГ разработают методы борьбы с фальсифицированными лекарствами

Вопросы сотрудничества в борьбе с обращением фальсифицированных лекарств обсуждают эксперты СНГ. Заседание проходит сегодня в Минске. Проект соглашения был разработан по инициативе российской стороны. Необходимость его вызвана увеличением в последние годы в странах Содружества случаев фальсификации лекарственных средств. Их доля на фармацевтическом рынке, по оценкам экспертов, колеблется от 10% до 30%.

Соглашение будет способствовать расширению взаимодействия государств по обеспечению населения эффективными, безопасными и качественными лекарственными средствами.

