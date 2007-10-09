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Эксперты СНГ разработают методы борьбы с фальсифицированными лекарствами

09 октября 2007 08:27
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Вопросы сотрудничества в борьбе с обращением фальсифицированных лекарств обсуждают эксперты СНГ. Заседание проходит сегодня в Минске. Проект соглашения был разработан по инициативе российской стороны. Необходимость его вызвана увеличением в последние годы в странах Содружества случаев фальсификации лекарственных средств. Их доля на фармацевтическом рынке, по оценкам экспертов, колеблется от 10% до 30%.
Соглашение будет способствовать расширению взаимодействия государств по обеспечению  населения эффективными, безопасными и качественными лекарственными средствами.
# Здоровье

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