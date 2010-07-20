Эксперт: Я рекомендую не употреблять в пищу ничего балтийского

У людей, которые живут на побережье Балтики, растет онкология, утверждает российский исследователь Шамиль Хоббихожин в интервью «МК».

Шамиль Хоббихожин, гендиректор, научный руководитель Координационного центра техники высоких технологий, доктор технических наук:

Нельзя ловить рыбу ни в Балтийском море, ни в Северном. После Первой мировой войны в Балтийском море было захоронено много химического оружия. В 1945 году мы и наши союзники приняли решение затопить сотни кораблей с топливом, снарядами, бочками с мышьяком. Проблема в том, что Балтийское море — как пруд, его максимальная глубина — 150 метров, а в среднем — 100 (Северное хотя бы более глубокое, до километра). В последнее время траулеры сетями начали растаскивать снаряды по дну. И если раньше боеприпасы лежали локально в нескольких местах, то теперь практически везде. Бочки раскалываются пополам, химия вытекает. Концентрация мышьяка, хлора, брома — огромная. Течение несет всю эту гадость в Атлантику. Планктон ест эти яды, а рыба ест планктон.

Я рекомендую не употреблять в пищу ничего балтийского. Самые опасные продукты — шпроты и печень трески, в них накапливаются яды. Их содержание в некоторых консервах превышает допустимое в 200 раз — я сам видел эти цифры в докладах немецких врачей. У людей, которые живут на побережье, растет онкология. В этих странах родятся двухголовые животные. Сейчас стоит вопрос о запрете лова рыбы вообще на Балтике.