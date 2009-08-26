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Эксперт: энергосберегающие лампы могут привести к гормональным изменениям в организме человека

26 августа 2009 06:56
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Современные энергосберегающие лампы таят в себе опасности для здоровья людей, предупреждают врачи.

Об этом сообщает DW-World, отмечая при этом, что продажа привычных ламп накаливания мощностью 100 ватт и более в странах Евросоюза с 1 сентября будет запрещена. В России, кстати, тоже намереваются ввести подобный запрет - к 2011 году.

Немецкий врач и специалист по проблемам влияния освещения на здоровье человека Александер Вунш предупреждает о значительном риске негативных последствий для здоровья при использовании энергосберегающих ламп.

«Лампа накаливания является наиболее приближенном к естественному из всех искусственных источников света», - рассказал он в интервью немецкой газете Neue Osnabrücker Zeitung. А энергосберегающая лампа, по мнению эксперта, опасна, поскольку она может привести к гормональным изменениям в организме.

Кроме того, «при неправильном обращении может развиться практически любое заболевание, свойственное постиндустриальному обществу, - сердечно-сосудистые заболевания, диабет, остеопороз и нарушения иммунной системы», - предупреждает эксперт. Кроме того, энергосберегающие лампы повышают риск заболевания раком груди и простаты, - уверен специалист.

# Здоровье

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