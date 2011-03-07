Экскурсионную программу по Витебской области теперь можно сочетать с оздоровительной

Пациентам из-за рубежа составляют индивидуальные программы лечения, организуют встречу, сопровождение и проживание в отеле. Процедуры специалисты предлагают сочетать с отдыхом и экскурсиями.

Отметим, численность туристов, посетивших нашу страну в 2010, по сравнению с предыдущим годом возросла более чем на четверть и составила 120 тысяч человек.

Ждать очереди на операцию в Пскове из-за занятости на работе Вероника не могла. Изучив рекламные предложения зарубежных клиник, остановила свой выбор на соседней Беларуси.

Благодаря новому туристическому медцентру, удобное время лечения здесь можно просто забронировать. Российская пациентка получила квалифицированную помощь белорусских медиков, сэкономив не только время, но и деньги.

Вероника Воднева, пациентка (Россия):

У вас намного дешевле.

Меня все устроило, отношение очень хорошее и докторов, и медсестер, и младшего персонала. Все очень заботливые, внимательные.

У медицинского туризма тысячелетняя история. Еще в древности люди издалека ехали к знаменитым лекарям. К витебским эскулапам не первый город приезжают лечиться из России, Украины и Прибалтики. Только в 2010 на экспорте медицинских услуг регион заработал более полутора миллиарда рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». С каждым годом пациентов становится все больше.

Владимир Хмельников, заведующий проктологическим отделением Второй Витебской областной клинической больницы:

Отмечают у нас, прежде всего, тот оперативный масштаб или операции, которые, может быть, даже не выполняются местно, там, где они живут. Это первое. Во-вторых, они отмечают здесь качество оперативного лечения. Им нравится наше обслуживание.

Вадим Семенов, пациент (Россия):

Слышал от многих знакомых, ездят в Беларусь очень часто лечиться. И тоже решил попробовать. Люди довольны.

Открывшийся сектор по медицинскому туризму будет развивать экспорт медицинских услуг, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В базе центра – 15 медучреждений области. Специалисты не только составят пациенту-туристу программу лечения, но и организуют встречу, сопровождение, проживание в отеле, а если нужно – гарантируют конфиденциальность и снятие языковых барьеров.

Юлия Ширяева, заведующая сектором по медицинскому туризму:

При необходимости, если пожелает сам клиент, мы предоставим ему услуги переводчика. Также мы можем сделать предварительный расчет стоимости лечения. И возможна даже пересылка по почте результатов лечения.

Медицинские туроператоры готовы принять гостей со всего света. Оздоровительную программу они предлагают сочетать с экскурсионной. В лечебные туры для любознательных войдут главные достопримечательности Витебщины.

В Витебской области появился центр медицинских туристических услуг