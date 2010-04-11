Е. Карстен-Ходотович, двукратная чемпионка Олимпийских игр: Завоевать 25 медалей на Олимпийских играх — вполне реально. Я думаю, в 10-ку мы сможем попасть

Олимпийские чемпионы — те самые герои, которых никогда не забудут люди. И страна их тоже не забудет.

К сожалению, промахи олимпийских героев тоже не забывают. Пристальное внимание — это обратная сторона большого спорта.

На неделе Президент Беларуси, который, напомним, является и Президентом Национального олимпийского комитета, провел большое олимпийское собрание. Это был долгий и непростой разговор. О прошлом — совсем недавно закончилась олимпиада в Ванкувере, чьи результаты иначе как неоднозначными не назовешь, и о будущем — не за горами олимпиады в Лондоне и Сочи.

Задача, которую озвучил Президент, проста и сложна одновременно: прочно засесть в десятке мировых спортивных держав. Возможности есть: талантливых спортсменов хватает, господдержки спорту на всех уровнях тоже. Но почему-то это срабатывает не всегда.

Он не принц, а Царевич. Не на белом коне, а на гимнастическом. Воздушных замков не воздвигает, а строит реальные планы. Пока — на Лондонский чемпионат мира, а через два года — на Лондонскую Олимпиаду.

Александр Царевич уже давно наступил на пятки своим старшим звездным коллегам, попав в элиту мировой гимнастики. Ближайшие планы — из царевича превратиться в настоящего Царя Олимпийской гимнастики. В активе спортсмена уже значатся бронза этапов Кубка мира и 7-е место на первенстве планеты, в котором он стал единственным белорусом, пробившимся в элитную восьмерку. Правда превратится ли 23-летний Царевич в спортсмена уровня Щербы или Иванкова, зависит и от опытных тренеров, и от него самого.

Александр Царевич, мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике:

Я мечтал попасть в 8-ку, и к этому я приложил много усилий. Какая теперь мечта? Не скажу! Я покажу! Если очень хотеть чего-то, то обязательно это сбывается.

Это скорее не амбиции, а уверенность в своих силах. Впрочем, в его здоровом теле и здоровом духе не сомневается не один тренер. Достойная смена «ветеранов» гимнастики и достойное, говорят, что даже и медальное, выступление на Олимпиаде для Царевича — достижимая грань реальности.

Николай Федоренко, главный тренер национальной команды по спортивной гимнастике:

Он проявил свои способности, особенно в упражнениях на перекладине. Каждую десятую нужно отработать. Просто так они не даются. А судейство у нас очень строгое.

О том, что гимнастика — один из субъективнейших видов спорта — не знает разве что самый ленивый дилетант. Новичку международных турниров одними подъемами с переворотами не ограничишься. Нужно быть на голову сильнее соперника. Чтобы укротить строптивого коня, а кольца превратить в олимпийские, нужно бороться за каждую десятую балла.

Александр Царевич, мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике:

Обычно европейцы больше своих вытягивают. А у нас, хоть мы тоже европейцы, наверное, нет еще такого сильного спортсмена.

Как раз-таки то, что белорусы — одни из самых сильных — успешно доказывает нынешний чемпионат Европы. Наши тяжелоатлеты под девизом «не дня без медалей» демонстрируют физическую силу. Впрочем, штангисты и на Олимпийских играх всегда на медальной передовой. А в Пекине и вовсе четыре мировых рекорда! И все в исполнении белорусов.

Виктор Шершуков, старший тренер национальной сборной по тяжелой атлетике:

Мы чувствуем финансовую поддержку, поэтому стараемся, чтобы каждый вложенный рубль окупался. Поэтому мы проводим сборы на территории Беларуси в Стайках...

Сергей Лагун как раз из числа тех, в ком тренеры видят завидные перспективы. В своем коронном номере, толчке, сегодня он лучший на планете. Спортсмену экстра-класса в категории до 85 килограмм легко удалось превзойти пресловутых в этом спорте китайцев на недавнем Чемпионате мира. Сегодняшняя цель — подготовка к Олимпиаде в Лондоне.

Сергей Лагун, серебряный призер чемпионата мира по тяжелой атлетике:

Я целенаправленно готовлюсь и делаю все, чтобы на следующих Олимпийских играх завоевать медаль, причем хотелось бы, чтобы она была золотой.

К слову, удачные выступления тяжелоатлетов на Олимпийских играх и на нынешнем Чемпионате Европы — классическая иллюстрация успешной работы и спортсменов, и тренеров. Здесь спортивные финансы не поют романсы. При минимуме затрат — максимальная отдача.

Виктор Шершуков, старший тренер национальной сборной по тяжелой атлетике:

Из всех видов спорта тяжелая атлетика — один из самых медалеемких видов спорта, но затрат мы вкладываем по минимуму.

Но так дела обстоят далеко не у всех. На неделе на олимпийском собрании не всем удавалось сохранять то самое олимпийское спокойствие. И не удивительно, сетовать на нехватку финансовых средств и при этом распределять эти же средства не рационально — одна из самых весомых проблем белорусского спорта. А ведь каждый рубль должен продвигать страну на ступеньку выше в мировом рейтинге.

Александр Лукашенко:

Каждый бюджетный рубль, который мы вкладываем в спорт, дается очень непросто. И он должен работать на имидж страны. На то, чтобы победы наших спортсменов делали страну более известной и авторитетной в мире. Чтобы поднимали дух нашего народа, сплачивали нацию чувством гордости, когда в международных соревнованиях звучит белорусский гимн и поднимается наш флаг. На протяжении 16 лет на Олимпиадах мы входим в число 20-ти сильнейших держав. Но прогресса нет. В 10-ку войти не можем. Получается, что наши конкуренты развиваются, а мы стоим на месте.

В этом русле возникает вопрос — формирование научно-технологической базы. Привлечение специалистов из науки к спорту подняло бы эту отрасль на качественно новый уровень.

Вот, к примеру, всё та же спортивная гимнастика. Несомненными лидерами в этом виде спорта считают японцев. Все свои прогрессивные технологии они используют в подготовке атлетов.

А теперь вернемся в тот же спортивный зал, где тренируется подающий надежды Александр Царевич. Технические средства, безусловно, применяются. Но пока гимнасты ограничились лишь видеокамерой.

Николай Федоренко, главный тренер национальной команды по спортивной гимнастике:

Самые сильные японцы. Они отличаются всем. Им очень помогают современные технологии: обработка данных, фото- и киносъемки, научные разработки. У нас это также применяется, но чисто на энтузиазме тренера. А Япония имеет возможность вкладывать в это деньги. То, что мы можем сделать, сократить тренерский состав и пригласить вместо них группу с НИИ. Я на это, конечно, не пойду никогда.

К слову, подготовка тренеров — один из тех самых острых вопросов. Университет физкультуры хоть для того и предназначен, чтобы готовить квалифицированные спорткадры, но пока до спорта высших достижений этим тренерам далеко. Приглашать профессионалов из зарубежья? Выход. Правда приоритет в этом случае хочется отдавать отечественным специалистам.

Олег Качан, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

В биатлоне у нас есть собственный позитивный опыт: немецкий тренер по стрельбе и австрийский сервисмен внесли значимую лепту в ванкуверские медали Новикова и Домрачевой. Но пора и самим поверить в свои силы в свои кадры. Талантливые тренеры у нас есть.

Николай Андреевич — рулевой команды по спортивной гимнастике. Говорит, чтобы вырастить спортсмена высшего класса, нужно гимнастикой жить. Правда, тут же замечает: на такую зарплату можно разве что выжить.

Николай Федоренко, главный тренер национальной команды по спортивной гимнастике:

Некому работать. Трудно с тренерскими кадрами. Банально, но очень низкие зарплаты. Молодой тренер приходит, ему надо столько людей набрать, чтобы получить свои 300 тысяч!!!

Здесь к месту упомянуть проблему спортивных клубов, где 60-70 % финансирования тратится на зарплаты спортсменов. А на качественную подготовку этих же спортсменов остается малая часть.

Еще одна болевая точка этой отрасли — легионеры. К их подбору, по мнению Президента, нужно подходить очень тщательно. Ведь если рассудить, хорошего спортсмена из своей команды не отпустит ни одна страна в мире. Поэтому в приоритете — опять же отечественные атлеты. К слову, шаги по «выращиванию» спортсменов экстракласса Беларусь делает далеко не первые. Например, по поручению Президента в Пинске уже готовится лаборатория по генетическому выявлению будущих олимпийских звезд еще в младенчестве. А в ближайших планах — модернизация уже имеющихся спортивных объектов, в первую очередь наших брендов — Стаек и Раубич. Но модернизации требуют не только спортивные сооружения, но и сама система олимпийского резерва. Здесь речь не о новых школах, а об оптимизации уже имеющихся. Причем, не обязательно в столице.

Александр Лукашенко:

По поводу передачи олимпийских центров в области. Это неплохое предложение. Действительно, не надо все собирать в Минске. В Минске уже проблема найти будущего чемпиона. Почти все тренеры, которых я хнаю, с малых городов. Зачем их тащить сюда? На месте тренируйте.

Это совещание хоть и носило критический характер, удивляться этому не стоит. Как говориться, накопилось. Последний раз олимпийский комитет в таком составе собирался пять с половиной лет назад. Поэтому обсудить было что. У тех, кому не удалось в Пекине и Ванкувере показать свои лучшие результаты, еще есть время подготовиться к Лондону и Сочи. Задача минимум — попадание Беларуси в олимпийскую медальную десятку, задача максимум — 25 наград.

Екатерина Карстен-Ходотович, двукратная чемпионка Олимпийских игр:

Первый раз я участвовала в таком собрании, на котором затрагивались очень актуальные проблемы. Я считаю, что, как Президент говорил, 25 медалей — это реально. Я думаю в 10-ку можно попасть.

Борьба за развитие спортивной отрасли — это не только борьба за медали и перспективы, хотя это тоже важно. Ведь достижения наших олимпийцев — это в первую очередь престиж страны и отличная реклама и самому спорту, и здоровому образу жизни. Эти два фактора и есть приоритеты спортивной политики Беларуси.

Ольга Макей, Евгений Горин на неделе узнали, чего стоит спорт построить.