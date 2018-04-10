Душ с эффектом утреннего тумана и аптекарский сад с сакурой: уникальный санаторий на Нарочи

Новости Беларуси. 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Ежегодно этот день проводится под разными лозунгами. Лозунг 2018 года – «Здоровье для всех». Что предлагает для здоровья санаторий Минской области, узнаем в программе «Центральный регион». В Беларуси множество санаториев, каждый из которых со своей изюминкой. В Мядельском районе отдыхающих привлекает, безусловно, природа.

Александр Щуко, главный врач санатория:

Санаторий существует более 40 лет. Уникален он своим месторасположением. Озеро Нарочь – самое большое озеро нашей страны, с большим водным «зеркалом». Достаточно большая масса людей приезжает к нам городских, которые испытывают дефицит природы.

Основное направление нашего санатория – лечение сердечно-сосудистой системы, заболеваний костно-мышечной системы, суставов и других распространенных заболеваний, которые нарушают качество жизни человека.

Помимо прекрасного озера и чистого соснового воздуха, гостей ожидает хороший сервис, комфортные номера. Кроме того, отпуск можно провести с пользой и пройти медицинское обследование.

Санаторий обладает хорошей лечебной базой – новейшие методики и современное оборудование.

Для удобства отдыхающих создано интерактивное электронное табло, где можно ознакомиться с процедурами и услугами санатория.

После посещения врача и диагностики состояния здоровья создается расписание процедур для каждого пациента индивидуально.

Кабинет иглорефлексотерапии, вакуумный массаж, гирудотерапия, комплексная терапия позвоночника, гидромассаж без контакта с водой – это далеко не все услуги, которые предлагает данный санаторий.

Сетовать на пасмурную белорусскую погоду отдыхающим этого санатория не получится. Одна из самых популярных процедур – гелиотерапия.

Специальный аппарат может имитировать погоду любого континента.

Александр Щуко:

Прибор Гексагон-7 сделан в Швеции специально для Комнаты Солнца. Он моделирует полностью солнечный свет, за некоторым исключением в плане ультрафиолета. Отдыхающая санатория:

Ехать куда-то далеко не обязательно. Отдельная гордость санатория – банные комплексы и бассейн.

Александр Крисёнок, заместитель главного врача санатория:

Бассейн длиной 25 метров оборудован специальными горизонтальными и ниспадающими водопадами под давлением до 3 атмосфер. Это своеобразный гидромассаж для всех частей тела. Температура, влажность, все параметры химического состава воды контролируются автоматически с помощью современной системы.

Комплекс бань санатория включает несколько видом саун: инфракрасная сауна, финская сауна, солевые панели, хамам. Также предлагается отдыхающим мини-бассейн с сауной. Александр Крисёнок: Османская сауна – любимое место наших отдыхающих. Высокая влажность при небольшой температуре позволяет получить очень приятный эффект для всего организма. Здесь оборудованы души со спецэффектами: человек может почувствовать и утренний туман, и грозу, настоящий ливень, водопад – все для того, чтобы нервная система максимально успокоилась.

Бытует мнение, что санатории созданы для старшего возраста. Тем не менее в этом санатории для молодежи также предлагается широкий спектр услуг: современный кинозал, бильярд, spa-салон, тренажерный зал. А также обширная экскурсионная программа, катание на яхтах и даже сёрфинг. Плюсом санатория является и туры выходного дня.

Существуют в санатории и уникальные программы. Например, «Мужское здоровье», «Я стану мамой». Александр Щуко:

Тур выходного дня рассчитан для более молодых людей. Программа сопровождения беременности направлена на то, чтобы будущую маму научить правильно вести беременность, и чтобы прошли здоровые роды. Рядом с санаторием находится аптекарский сад. Весной там зацветает сакура. В саду выращиваются травы, из которых производят лекарственные сборы – оздоровительные, успокоительные, которые положительно влияют на здоровье и настроение человека. Питание санатория порадует даже искушенных отдыхающих: по европейским стандартам, по-домашнему вкусно. Диетическое питание.

Александр Крисёнок:

Все блюда приготавливаются на современном оборудовании, предлагается шведский стол с широким выбором блюд. Мы учитываем пожелания и наших зарубежных гостей. Широкий ассортимент белорусской кухни. Ассортимент овощей и фруктов широкий, применяется рыба как привозная, так и местная – пользуемся плодами нашего озера Нарочь. Всегда есть меню для детей и определенных групп населения. Все блюда проходят необходимую технологическую апробацию.