Доступность помощи и современное оборудование: что хвалят в белорусской медицине участники съезда онкологов в Минске

Новости Беларуси. От ранней диагностики – к эффективному лечению. Новые подходы в борьбе с раковыми заболеваниями обсуждают в эти минуты в Минске ведущие специалисты из Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице открылся 9-ый съезд онкологов и радиологов СНГ и Евразии. Приветствие участникам направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что белорусские специалисты, так же, как и их коллеги из-за рубежа, направляют основные усилия на выработку новых подходов к борьбе с одной из самых серьезных угроз здоровью человечества.

Нина Шарашенидзе, врач-гематолог (Грузия):

У вас очень развитая медицина насчёт онкологии, у вас есть прекрасный Центр трансплантологии, где делается пересадка костного мозга при гематологических заболеваниях и пересадка печени. В общем, вы можете этим похвастаться, потому что у вас насчёт гематологии и онкологии очень большие успехи

Дмитрий Полежаев, доцент кафедры онкологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова (Россия):

Доступность помощи, что немаловажно, также на высоком уровне в Беларуси. Выполняются самые сложные вмешательства, центры оснащены современным оборудованием