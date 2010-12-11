Доктор: В родильном зале мужчине нечего делать

Насколько безопасным может быть тотальное использование различных средств для обезболивания во время родов? На вопрос «Звязды» ответил доцент кафедры акушерства и гинекологии Белорусского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Виталий Дуда, сообщает www.ctv.by

Виталий Дуда, доцент кафедры акушерства и гинекологии Белорусского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук:

Для подобной практики существуют соответствующие показания. Укол тому же прамидола, от которого женщине сразу становится легче, можно сделать, если до окончания родов остается две и более часов, поскольку препарат воздействует не только на мать, но и на плод. За два часа прамидол покинет организм матери, и плод будет лишен его воздействия. В противном случае ребенок не сможет после появления на свет сделать нормальный первый вдох, поскольку препарат угнетает дыхательный центр. Очень перспективным направлением считается спинномозговая анестезия, однако на сегодня наши анестезиологи настолько загружены, что применять этот метод не представляется возможным. Ни врач, ни анестезиолог, ни акушерка не имеют возможности находиться рядом с роженицей в течение нескольких часов и наблюдать, каким образом идет процесс. За сутки в роддоме может состояться 20-30 родов, когда женщин располагают даже в коридоре. При существующем штатном расписании невозможно представить, чтобы медперсонал наблюдал за родами каждой отдельно взятой женщины.

Свободный анестезиолог все равно не появится ... Остается более доступный способ - спазмолитики, например, папаверин. Такое обезболивание может применяться достаточно широко.

А вообще не будем забывать о физиопсихопрофилактическую подготовку к родам. Каждая беременная женщина должна посещать специальные занятия, готовиться к родам, в которых ей придется активно участвовать, слышать и выполнять то, что ей будут говорить врач и акушерка. Женщина должна хорошо осознавать, что такое родовая боль, быть готовой к ней, обязательно выполнять то, что говорят врач и акушерка, и тогда обезболивание пригодится в небольшом количестве случаев.

В предродовой палате пусть себе присутствует хотя вся семья, а в родильном зале мужчине точно нечего делать. Это мое глубокое убеждение.