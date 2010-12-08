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Доктор медицинских наук: Недавно у меня была студентка БГУ, у которой из-за компьютера ухудшилось зрение

08 декабря 2010 15:30
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В Беларуси уже появились пациенты, у которых ослабление зрения вызвано чрезмерным сидением перед монитором компьютера.

Тамара Бирич, председатель научного медицинского общества офтальмологов Беларуси, доктор медицинских наук, профессор, экс-руководитель республиканского Центра реконструктивной микрохирургии глаза:
Так, недавно была молодая пациентка, студентка БГУ, в которой стал резко ухудшаться зрение. Оказалось, что она чрезмерно проводить время у компьютера - до глубокой ночи.К чести девушки, она прислушалась к моим рекомендациям и советам, в частности, ограничить время работы за компьютером.А потому в следующий визит в нее мы отметили улучшение зрения.
В работе на компьютере необходимо делать перерывы.Скажем, поработали час, сделайте на 10-15 минут перерыв, дайте глазам отдохнуть, посмотрите, если есть возможность, в отдалении, на небо, птиц, панораму за окном.Вроде бы элементарное правило, но, по-видимому, молодые люди так спешат, так они заняты текущими делами, что им некогда делать эти перерывы.

«Злоупотребление сигаретами, алкоголем вредит также и зрению. А вот занятия физкультурой, спортивные игры на свежем воздухе способствуют оздоровлению организма и глаз тоже», - рассказала специалист в интервью «Звязде», сообщает ctv.by.

# Здоровье

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