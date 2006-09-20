Для людей, страдающих аллергией, нет зверя страшнее кошки

Новые технологии способны бороться с этой бедой. Калифорнийские ученые вывели породу кошек, не вызывающую аллергии.

Неважно - длинная у киски шерсть или это короткошерстная порода. Чихать и кашлять ее владелец-аллергик все равно будет. Однако, с появлением новой породы семейства "кошачьих" ситуация кардинально меняется.

Ген, вырабатываемый в сальных железах обычных кошек, представляет серьезную проблему для людей, страдающих аллергией. Однако благодаря селекции гена в нескольких поколениях, удалось получить 20 гиппоалергенных котят, сообщил менеджер компании "Алерга" Стефан Мэй.

:"Я страдаю аллергией еще с детства. И с самого детства мне хотелось иметь домашнее животное. Но это было невозможно. Однако сейчас я могу держать у себя кота и не бояться неприятных ощущений. Это настоящий прорыв в науке", - сказал владелец Джошуа Шон Стекворд.

Джошуа - один из этих уникальных котят. Несмотря на свою густую шерсть, он - настоящая находка для владельца. Однако и уход за такой киской требуется особый. Каждый месяц - различные прививки, пакет со специальным кормом, набор игрушек, а также услуги массажиста и парикмахера.

Шон пока единственный владелец гипоаллергенного кота. Но уже с начала года в США все желающие смогут приобрести такое чудо науки. Правда, придется раскошелиться. Стоимость одного "четверолапого" около 4000 долларов.

"Цена включает в себя все дополнительные приспособления для питомца. Речь идет даже о специальных колпачках из винила, которые приклеиваются на когти, чтобы зверек не царапал мебель. Кроме того, наша программа выращивания кошек для страдающих аллергией предусматривает также выведение пород по желанию заказчиков. Вплоть до цвета глаз, длины шерсти, формы хвоста и лап", - отметил Стефан Мэй.

Однако открытие дефектного гена еще не панацея от аллергии. Врачи предупреждают: возможно, некоторые владельцы новых котов все же будут чихать. Тем не менее, списки желающих приобрести пушистого зверька пополняются с каждым днем.