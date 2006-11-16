Дискотеки против вредных привычек

В ночных клубах Минска будут массово проводить вечера за здоровый образ жизни. Их формат 16 ноября обсуждали на тематическом семинаре с участием городских властей и руководителей минских дискотек. Такой форум собирается раз в два года, начиная с 2000 года. Познавательные дискотеки известны в Беларуси с конца 80-х. В середине девяностых они почти исчезли. Теперь их будут возрождать. Только ненавязчиво. В перерывах будут крутить ролики о проблемах наркомании, курения, раздавать брошюры. С сентября по май раз в месяц каждый клуб обязуется устраивать подобные вечера.