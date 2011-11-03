Директор РНПЦ онкологии: Опухоли, выявленные в первой и второй стадии, полностью излечиваются

В последние годы в Беларуси освоены новые технологии по улучшению диагностики онкозаболеваний. Разработаны и внедрены специальные программы для суперкомпьютеров, позволяющие более эффективно обрабатывать данные рентгеновских снимков и результаты томографии. В результате диагностика туберкулеза и онкологии легких повысилась до 10%.
В структуре онкологической службы Беларуси представлены два республиканских научно-практических центра для взрослых и детей, четыре областных, семь городских и межрайонных диспансера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Олег Суконко, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:
Опухоли, выявленные в первой и второй стадии, полностью излечиваются. И мы существенно продвинулись в лечении больных даже на поздних стадиях рака. Сегодня мы имеем очень серьёзное оборудование.