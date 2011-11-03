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Директор РНПЦ онкологии: Опухоли, выявленные в первой и второй стадии, полностью излечиваются

03 ноября 2011 14:26
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Новости Беларуси. Минск. Съезд онкологов открылся сегодня в Беларуси. Это уже четвертая масштабная встреча специалистов.

В последние годы в Беларуси освоены новые технологии по улучшению диагностики онкозаболеваний. Разработаны и внедрены специальные программы для суперкомпьютеров, позволяющие более эффективно обрабатывать данные рентгеновских снимков и результаты томографии. В результате диагностика туберкулеза и онкологии легких повысилась до 10%.

В структуре онкологической службы Беларуси представлены два республиканских научно-практических центра для взрослых и детей, четыре областных, семь городских и межрайонных диспансера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Суконко, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:
Опухоли, выявленные в первой и второй стадии, полностью излечиваются. И мы существенно продвинулись в лечении больных даже на поздних стадиях рака. Сегодня мы имеем очень серьёзное оборудование.

# Здоровье

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